Хто переможе на Нацвідборі Євробачення-2026: що говорять букмекери

Поки десятка фіналістів готує свої постановки до вирішального шоу, яке відбудеться 7 лютого, музичні експерти та аналітики вже визначили коло головних претендентів на поїздку до Відня. Читай в матеріалі, хто потенційно переможе на Нацвідборі Євробачення-2026.

Нацвідбір на Євробачення-2026: хто переможе

Список усіх учасників, які змагатимуться за путівку до Відня зі своїми піснями:

Jerry Heil — Catharticus (Prayer) Khayat — Герци Laud — Lightkeeper LELÉKA — Ridnym Molodi — legends Monokate — TYT Mr. Vel — Do or Done The Elliens — Crawling Whispers Valeriya Force — Open Our Hearts ЩукаРиба — Моя земля

Головною фавориткою цьогорічного відбору за версією EurovisionWorld стала Jerry Heil. Співачка, яка вже має успішний досвід виступу на європейській сцені, цього разу представила композицію Catharticus (Prayer). Наразі її шанси на перемогу оцінюють у рекордні 44%.

Такий високий показник пояснюють не лише впізнаваністю артистки, а й потужним посилом пісні, який поєднує етнічні мотиви з сучасним електронним звучанням.

Попри значний відрив лідерки, боротьба за друге та третє місця залишається напруженою. Другу сходинку в рейтингу симпатій з показником 19% посідає гурт LELÉKA з треком Ridnym. Колектив підкорив аудиторію автентичним виконанням, що традиційно має високу підтримку серед українських глядачів. Трійку лідерів замикає проєкт Monokate із піснею TYT, чиї шанси оцінюють у 18%.

Ось шанси всіх фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2026:

Нагадаємо, що 70-й пісенний конкурс Євробачення-2026 прийматиме столиця Австрії — Відень.

Проте варто пам’ятати, що попередні прогнози базуються лише на студійних записах та медійній активності учасників. Вирішальне слово залишається за глядачами та професійним журі, чиї оцінки у прямому ефірі можуть кардинально змінити поточну ситуацію.

Фото: Євробачення Україна.

