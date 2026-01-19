Jerry Heil – CATHARTICUS: про що пісня фіналіста Нацвідбору Євробачення-2026

Навколо її імені весь час виникають суперечки — і творчі, і професійні. Jerry Heil критикують, підтримують, розбирають на цитати, але байдужих майже не залишається.

Вона не боїться ризикувати: ні зі звучанням, ні з образом, ні з темами, про які співає. Саме ця сміливість і робить її однією з найцікавіших фігур сучасної української поп-сцени.

А своє можливе повернення на Євробачення-2026 Джері Хейл сприймає не як другу спроба, а як новий сміливий творчий крок.

Jerry Heil на Нацвідборі-2026: що відомо про виконавицю

Свій сценічний псевдонім Яна Шемаєва (справжнє ім’я виконавиці) обрала з гумором: Jerry з’явилося з її любові до мультфільмів, а Heil — як похідне від слова hail, тобто “слава”.

І справді, слава прийшла до Джері Хейл, коли у 2019 році вийшла її пісня Охрана, отмєна. Веселий трек миттєво став вірусним, перетворивши Jerry Heil на зірку інтернету і сцени.

А альбом «#Я_ЯНА» закріпив успіх і показав, що артистка здатна працювати і з глибшими емоціями.

У 2020-х її кар’єра різко пішла вгору. У 2024 дівчина виступила на Євробаченні в дуеті з alyona alyona з піснею Teresa & Maria. Тоді вони взяли третє місце.

У цей період вона проявила себе не лише як артистка, а й як публічна персона: збирала великі концерти, та активно волонтерила на підтримку ЗСУ.

Нині Jerry Heil має кілька альбомів, кліпи з десятками мільйонів переглядів і статус артистки, яку впізнають як голос України за кордоном.

Читати на тему Monokate — TYT: сенс, відео та текст пісні Нацвідбору Євробачення-2026 Що відомо про співачку та її пісню на Нацвідборі Євробачення-2026?

Про що пісня Jerry Heil CATHARTICUS

Назва пісні походить від слова catharsis — очищення через сильні емоції. У цьому її сенс: Jerry Heil говорить не про якусь історію кохання чи драматичну подію, а про стан людини, яка проходить через біль, страх, провину й доходить до внутрішнього світла.

Музика має ритуальний, майже сакральний характер, а сам вокал інколи нагадує плач, шепіт і молитву одночасно.

Текст пісні CATHARTICUS багатозначний: його можна сприймати і як психотерапію, і як метафору колективного досвіду українців — життя у втраті, страху, але з вірою.

Jerry Heil CATHARTICUS: відео пісні

Jerry Heil CATHARTICUS: текст пісні

Domine Deus

Rex coelestis

Spiritus Sanctus

Filius Patris

I pray for those

Who don’t wanna see

Heaven is on Earth

Mmm Catharticus

Domine Deus

Rex coelestis

Spiritus Sanctus

Filius Patris

I pray for those

Who don’t wanna see

Heaven is on Earth

Mmm Catharticus

Господи, Господи, Господи Боже

Ти один нам допоможеш

Господи, Господи, Отче наш Боже

Я на колінах день кожен

Потай до Тебе приходжу

Якщо на Тебе я схожа

Значить, пробачити зможеш

Господи Боже, Господи Боже

Господи, Господи, Господи Боже

Ти один нам допоможеш

Господи, Господи, Отче наш Боже

Я на колінах день кожен

Потай до Тебе приходжу

Якщо на Тебе я схожа

Значить, пробачити зможеш

Господи Боже, Господи Боже

Domine Deus

Rex coelestis

Spiritus Sanctus

Filius Patris

I pray for those

Who don’t wanna see

Heaven is on Earth

Mmm Catharticus

Blessed are those

Who lost themselves in the darkness

For they shall be found in the light

Maybe what you are feeling isn’t darkness

But just a shadow

It’s there to help you see the light

The moment you don’t break, you transcend

That’s Catharticus

Domine Deus

Rex coelestis

Spiritus Sanctus

Filius Patris

I pray for those

Who don’t wanna see

Heaven is on Earth

Mmm Catharticus

Джерело фото: скриншот з офіційного відео пісні для Євробачення Україна 2026.

Читай також: коефіцієнти Євробачення-2026 — чи прогнозують букмекери перемогу Україні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!