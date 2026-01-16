Короткая история синтетического звука — как синтезаторы создали современную музыку

Синтезаторы всех форматов и разновидностей стали неотъемлемой частью массовой культуры. Более того, они способствовали созданию новых культурных пластов и течений не только в музыке. Сегодня синтезаторное движение переживает бурное возрождение интереса со стороны профессиональных и непрофессиональных музыкантов.

Некоторые из них уверенно двигаются вперед, развивая индустрию. А некоторые заново изобретают для себя винтажное синтетическое звучание и простые музыкальные формы, отсылающие нас прямо в 80-е годы прошлого века. Вместе со специалистом интернет-магазина Музлайн попробуем погрузиться в историю синтетического звука и проследить пути его развития по сей день.

Длительный синтез

Официально считается, что то, что мы называем настоящим синтезатором, было изобретено в 20-х годах XX века инженерами, экспериментировавшими с новыми для себя технологиями, с целью заставить науку создавать звук. Но реальный первый образец устройства, генерировавшего определенный звуковой тон, сконструировал Элайджа Грей в последней четверти XIX века.

Его “музыкальный телеграф” стал интересной диковинкой для тогдашнего общества, но музыкального применения не получил. То же самое, кстати, можно сказать и о первых синтезаторах, созданных уже в XX веке: прежде чем они станут музыкальными инструментами с полноценными возможностями, пройдет еще не менее 40 лет, несколько раз изменится массовая культура и потребности публики.

Как синтезаторы создали новую музыку

На самом деле ситуация, когда вместе с новым музыкальным инструментом появляется новая музыка, не так уж уникальна. Следует ли удивляться, что вместе с клавишными синтезаторами (инструментами, которые мы в широком смысле называем синтезаторами) появился целый пласт не просто музыки, а культуры, подкрепленной визуально — одеждой, аксессуарами и стилем поведения? А все это стало возможным благодаря:

уникальному характерному звучанию;

простота использования и создание музыкальных паттернов — большинство синтезаторов того времени также имели возможность сохранять ритмичные пресеты и использовать их для аккомпанемента;

высокой скорости создания полноценного контента с помощью одного синтезатора — композиций с ударной секцией и несколькими имитированными тембрами.

К тому же эти инструменты легко транспортировались и использовались на концертных и танцевальных площадках — тем более что они могли подключаться к звукоусилительной аппаратуре. Неудивительно, что они заменили привычные к тому времени инструментальные ансамбли из нескольких людей, которым нужно было еще и платить.

Сегодня, по словам специалистов интернет-магазина Muzline, клавишные синтезаторы по-прежнему занимают свою нишу. А вот эстафету первенства по популярности у них перенимают так называемые модульные синтезаторы — однако это отдельная тема для разговора и интересная область экспериментальных музыкальных инструментов.

