Стиль жизни
Реклама

Короткая история синтетического звука — как синтезаторы создали современную музыку

Ирина Танасийчук, журналист сайта 16 января 2026, 19:00 3 мин.
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь