Бегал голым по горам, кривлялся на камеру и имел страсть к музике. Что известно о жизни Владимира Ивасюка

Кажется, в каждом уголке Украины знают песню Червона рута, но не все ознакомлены с её создателя — талантливым композитором Владимиром Ивасюком. Он прожил всего 30 лет, но оставил после себя большое творческое наследие.

О жизни, творчестве и смерти выдающегося украинца, рассказали в Ранку у великому місті.

Владимир Ивасюк: жизнь и творчество

Владимир Ивасюк вывел украинскую музыку на новый уровень звучания, когда в 1970-х его мелодия звучала модерно и по-новому.

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Даже сейчас на его песни записывают каверы, а тексты песен не теряют актуальности.

Распространено при упоминании Ивасюка мы вспоминаем его фото с усами, в костюмах и с серьезным выражением лица. Но на самом деле такой образ у Владимира было совсем непродолжительное время, а сам он был неординарным модником, веселым и креативным, а усы носил совсем короткий промежуток времени.

Он родился на Буковине в послевоенном 1949 году, и все детство и юность тяготел к музыке. Окончить школу с красной медалью помешал случай, когда Владимир случайно, или нет, сбросил бюст Ленина. Поэтому он отсидел 15 суток в отделении, а в первый день обучения в Черновицком университете его оттуда исключили.

Чтобы доказать “благонадежность”, Владимира отправили работать на завод слесарем, но там он организовал хор, исполнявший его песни. Кстати, медицинский университет, который Ивасюк успешно закончил, не был желанием самого парня — так настоял отец.

После учебы там Владимир Ивасюк пошел учиться на композитора.

Именно в студенческие годы он написал Червону руту. С этой песни начинается взлет Ивасюка, люди подхватывают её и поют даже там, где украинский до этого никогда не звучал.

Его творческий взлет длился всего девять лет, а детали смерти до сих пор не разгаданы. Творческий взлет начался в 21 и закончился в 30, ознаменовался более сотней песен его авторства. Тем не менее Ивасюк принципиально отказывался писать партийные песни или на русском.

Как умер Владимир Ивасюк

18 мая 1989 года Владимира Ивасюка нашли повешенным в Брюховецком лесу Львовской области. Почти через месяц после его внезапного исчезновения.

Следствие скажет, что это было самоубийство, но исчезновение и смерть веселого и положительного Ивасюка оставит много вопросов. Родные, друзья и обычные люди сочтут, что на самом деле Владимира убило КГБ.

Со временем будут говорить, что девушка, с которой встречался Ивасюк, была дочерью кагэбиста.

На похороны никого не хотели пускать, в тот день массово назначали партийные собрания, которые нельзя было пропустить.

Но запрета ослушались — движение по Львову было парализовано, потому что провожать гения украинской музыки приехали львовяне и жители соседних областей.

А после начались странные, как для самоубийства, запреты на его песни и очернение имени Ивасюка.

Документальный фильм о Владимире Ивасюке ранее опубликовал украинский блогер Виталик Гордиенко.

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