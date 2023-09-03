От мечты о географии до большой сцены: история жизни легендарного украинского певца Назария Яремчука

Если вспоминать весомые музыкальные фигуры Украины прошлого века, среди них обязательно будет Назарий Яремчук. Его мелодичный голос дал жизнь многим украинским песням, а свою жизнь он нашел в песне.

Больше о легендарном Назарии Яремчуке рассказали в Ранку у Великому Місті.

История жизни Назария Яремчука

Он был настоящей суперзвездой своего времени, а его голос подарил жизнь многим популярным украинским песням. Его знали во всем союзе, а он мог и не стать певцом, если бы его сразу взяли в университет.

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На первый взгляд его биография не отличается сложными жизненными перипетиями, трагической судьбой или страданиями. Как будто все как у всех в те времена. Но на самом деле испытания судьбой у юного Назария начались с 12 лет, когда умер его отец, и продолжались до последних дней.

Родился Назарий Яремчук в 1951 году возле города Вижница Черновицкой области, чуть позже на годы ставшего культурным центром Буковины.

Он был самым младшим поздним ребенком в семье. Когда Назарий родился, отцу было уже 64 года. А через 12 лет он скончался. Мать не могла надлежащим образом обеспечивать еще малого сына, поэтому пришлось отдать его в школу-интернат. Так началась его взрослая жизнь.

Назарий добросовестно учился, посещал кружки и пел в хоре. Хоть и родился в певческой семье, но никогда не мечтал о большой сцене. После окончания школы Назарий Яремчук пытался поступить на географический факультет, но его не приняли. И именно этот отказ стал судьбоносным.

Назарий не поехал учиться в Черновцы, а устроился на работу. Часто начал заходить на репетиции популярного тогда на Буковине ВИА Смеричка. Именно в Вижницу со всех окрестностей съезжались послушать рок-н-ролл от Смерички.

Неизвестно, было ли в планах Назария проситься в состав ансамбля, когда он приходил на репетиции. Однако руководитель Лев Дудкивский заметил постоянного посетителя и предложил ему спеть.

Участники Смерички были в шоке — голос Яремчука поражал. К тому времени в составе ансамбля уже пела одна звезда Василий Зинкевич. И именно с ним Яремчука поставили в дуэт, впоследствии ставший популярным на весь СССР.

Звезда Яремчука быстро загорелась и засияла. Особенно когда со Смеричкой познакомился молодой композитор Владимир Ивасюк. Именно вокально-инструментальному ансамблю в лице Яремчука и Зинкевича он доверил исполнять свои песни, в том числе Червона рута и Водограй.

Незаурядную славу Назарию принесла одна из главных ролей в музыкальном фильме Червона рута, вышедшем на экраны в 1971 году. Именно после него Яремчук и Зинкевич стали всеукраинскими звездами. На ребят свалился безумный успех.

И казалось, именно им и нужно наслаждаться. Но у Назария именно в этот период умирает мама. Для 20-летнего парня, у которого жизнь только начала складываться так, как он и не мечтал, это стало ударом. Но, несмотря на боль, Яремчук отправился к новым вершинам.

Дуэт Яремчука и Зинкевича под крылом Ивасюка отправился на советский телевизионный фестиваль Песня-71. Там с Червоной рутой завоевал публику. Голоса украинцев звучали настолько пленительно, что ее начали перепевать в самых отдаленных уголках СССР.

В следующем году такую же славу приобрела песня Ивасюка Водограй. Безумный успех длился недолго. Уже через несколько лет, в 1975 году Василий Зинкевич больше не мог разделять славу с Яремчуком. Дуэт распался, Зинкевич стал солистом другого ансамбля и после распада ни один из артистов не пользовался такой популярностью.

Но песня в жизни Яремчука была не для славы, а для служения. Именно песней он лечил души, поддерживал и давал воодушевление.

В апреле 1986 года после взрыва на Чернобыльской АЭС ликвидаторы без устали работали над преодолением последствий. Яремчук как артист чувствовал свой долг помочь тем, что умел лучше всего. Поэтому спел для ликвидаторов, чтобы их поддержать. Концерты давал в зоне поражения. И именно тогда, как считали врачи, он получил повышенную дозу радиации, из-за которой, вероятно, в будущем и заболел раком.

Следующие несколько лет Яремчук переживал потрясение за потрясением. От него ушла жена, с которой они провели 15 лет в браке и вырастили двух сыновей. Но через некоторое время он женился во второй раз и снова стал отцом.

Назарию поставили диагноз рак желудка, когда ему было только слегка за 40 лет. И певец решил сражаться: лечение за границей, операции, но все напрасно — состояние ухудшалось.

Но больше он боялся не за свою жизнь, а что его дети в юном возрасте, как и он когда-то, станут сиротами. Он сам пережил это тяжелое для ребенка горе и не хотел, чтобы это почувствовали его дети. Но его величайший страх сбылся. 30 июня 1995 года звезда Яремчука угасла.

Не менее тяжелой была судьба и легенды украинского кинематографа. Читай, каким был Иван Миколайчук — маэстро украинского кино.

Фото: сайт, посвященный Назарию Яремчуку

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