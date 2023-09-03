Рассказы

От мечты о географии до большой сцены: история жизни легендарного украинского певца Назария Яремчука

Даниэла Долотова, редактор сайта 03 сентября 2023, 18:00
Назарій Яремчук

Больше новостей
Допомога від ООН та ЮНІСЕФ 2023: хто може отримати виплати
Выплаты от международных организаций для украинцев 2023: кто может получить помощь от ООН и ЮНИСЕФ
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює
Принять теплый душ и постирать вещи на передовой. Уникальные банные комплексы для бойцов ВСУ
бограч рецепт
Настоящий карпатский бограч с салом: рецепт от Евгения Клопотенко
Як виростити м'яту на підвіконні: поради посадки та догляду
К ароматному чаю, коктейлям или десертам: как вырастить мяту на подоконнике
Смотреть больше

Материалы по теме

K-pop
Корейские группы, которые взрывают соцсети! Кого слушает твой ребенок: подборка
Музей украинской грамзаписи
Ещё одна идея для отдыха в выходной день! В Киеве работает Музей украинской грамзаписи
Сергей Плохий
Разваливается гнилая Российская империя. Историк Сергей Плохий о последней странице в истории РФ
Анна Трінчер розповіла, як справляється з хейтом та скандалами
Я неидеальна и не хочу быть такой! Певица Анна Тринчер о борьбе с хейтом и интригами вокруг нее

Видео
0:40:08
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює

Принять теплый душ и постирать вещи на передовой. Уникальные банные комплексы для бойцов ВСУ
0:04:40
Психологи на войне
Первая психологическая помощь — снять симптомы. Как работают психологи в прифронтовых городах
0:04:03
Врожай цього року
Спелые арбузы и сочная морковь. Как фермеры сумели пережить испытание большой водой
0:04:30
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Берегли каждую каплю! Жителям Днепропетровской области провели водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
0:03:25
Спецпідрозділ Омега НГУ: як працює на Авдіївському напрямку
Пять минут на работу с БТРа, пока не взошло солнце! Как работают спецназовцы из отряда Омега
0:03:37
Віртуальні книжки
Чтение будущего! Виртуальная реальность в мире украинских книг и комиксов
0:04:58
Илья Михальчук
В плену ему ампутировали обе руки, но не убили силу духа. История украинского защитника Бахмута
0:06:28
Як викладають українську політику у Манчестерському університеті
Интерес к украинской политике вырос невероятно: как студенты в мире начали изучать деятельность нашей страны
0:14:04
Як налаштуватися на довгу війну
Это важно осознать. Как настроиться на долгую войну: советы психолога
0:02:35
Шашлик і навіть відбивні: як годують військових на передовій
Шашлыки и отбивнушки! Как кормят украинских защитников на передке — репортаж с фронта
Больше видео
Дети Героев
Читать дальше
Я мечтаю стать разработчиком игр: история талантливого Ярослава, в дом которого во второй раз пришла война

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь