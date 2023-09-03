Від мрій про географію до великої сцени: історія життя легендарного українського співака Назарія Яремчука

Якщо згадувати вагомих музичних постатей України минулого століття, серед них обов’язково буде Назарій Яремчук. Його мелодійний голос дав життя багатьом українським пісням, а своє життя він знайшов у пісні.

Більше про легендарного Назарія Яремчука розповіли в Ранку у Великому Місті.

Історія життя Назарія Яремчука

Він був справжньою супер-зіркою свого часу, а його голос подарував життя багатьом популярним українським пісням. Його знали у всьому Союзі, а він міг і не стати співаком, якби його одразу взяли до університету.

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На перший погляд, його біографія не вирізняється складними життєвими перипетіями, трагічною долею чи стражданнями. Ніби все, як у всіх у ті часи.

Та насправді випробування долею в юного Назарія почалися ще з 12 років, коли помер його батько, і тривали до останніх днів.

Народився Назарій Яремчук у 1951 році біля міста Вижниця Чернівецької області, яке трохи згодом на роки стало культурним центром Буковини.

Він був наймолодшою пізньою дитиною в сім’ї. Коли Назарій народився, батьку було вже 64 роки. А через 12 років він помер. Мати не могла належно забезпечувати ще малого сина, тому довелося віддати його до школи-інтернату. Так почалося його доросле життя.

Назарій сумлінно вчився, відвідував гуртки та співав у хорі. Хоч і народився у співочій сім’ї, але ніколи не мріяв про велику сцену. Після закінчення школи Назарій Яремчук намагався вступити на географічний факультет, але його не взяли. І саме ця відмова стала доленосною.

Назарій не поїхав вчитися у Чернівці, а влаштувався на роботу. Часто почав заходити на репетиції вже популярного тоді на Буковині ВІА Смерічка. Саме у Вижницю з усіх околиць тоді з’їжджалися послухати рок-н-рол від Смерічки.

Невідомо, чи було у планах Назарія проситися у склад ансамблю, коли він приходив на репетиції. Однак керівник Левко Дудківський помітив постійного відвідувача та сам запропонував йому заспівати.

Учасники Смерічки були шоковані — голос Яремчука вражав.

На той час у складі ансамблю вже співала одна зірка Василь Зінкевич. І саме з ним Яремчука поставили у дует, який згодом став популярним на весь СРСР.

Зірка Яремчука стрімко загорілася та засяяла. Особливо, коли зі Смерічкою познайомився молодий композитор Володимир Івасюк. Саме вокально-інструментальному ансамблю в особі Яремчука та Зінкевича він довірив виконувати свої пісні, серед яких Червона рута та Водограй.

Неабияку славу Назарію принесла одна з головних ролей у музичному фільмі Червона рута, який вийшов на екрани у 1971 році. Саме після нього Яремчук та Зінкевич стали всеукраїнськими зірками. На хлопців звалився шалений успіх.

І здавалося, саме ним і потрібно насолоджуватись. Але у Назарія саме в цей період помирає мама. Для 20-річного хлопця, у якого життя тільки почало складатися так, як він і не мріяв, це стало ударом. Та попри біль, Яремчук відправився до нових вершин.

Дует Яремчука та Зінкевича під крилом Івасюка вирушив на радянський телевізійний фестиваль Пісня-71. Там з Червоною рутою завоював публіку. Голоси українців звучали настільки чарівливо, що її почали переспівувати у найвіддаленіших куточках СРСР.

Наступного року таку ж славу отримала пісня Івасюка Водограй. Шалений успіх тривав недовго. Уже за кілька років у 1975 році Василь Зінкевич більше не міг розділяти славу з Яремчуком. Дует розпався, Зінкевич став солістом іншого ансамблю і після розпаду жоден з артистів не мав такої популярності.

Та пісня у житті Яремчука була не для слави, а для служіння. Саме піснею він лікував душі, підтримував та давав наснагу.

У квітні 1986 року після вибуху на Чорнобильській АЕС, ліквідатори невтомно працювали над подоланням наслідків. Яремчук як артист відчував свій обов’язок допомогти тим, що вмів найкраще. Тому заспівав для ліквідаторів, аби їх підтримати. Концерти давав у зоні ураження. І саме тоді, як вважали лікарі, він отримав підвищену дозу радіації, через яку, ймовірно, у майбутньому й захворів на рак.

Наступні кілька років Яремчук переживав потрясіння за потрясінням. Від нього пішла дружина, з якою вони провели 15 років у шлюбі та виростили двох синів. Але за якийсь час він одружився вдруге та знову став батьком.

Назарію поставили діагноз рак шлунка, коли йому було лише злегка за 40 років. І співак вирішив боротися: лікування за кордоном, операції, але все на марно — стан погіршувався.

Та найбільше він боявся не за своє життя, а що його діти в юному віці, як і він колись, стануть сиротами. Він сам пережив це важке для дитини горе та не хотів, щоб це відчули його діти. Але його найбільший страх збувся. 30 червня 1995 року зірка Яремчука згасла.

Не менш тяжка була доля й у легенди українського кінематографу. Читай, яким був Іван Миколайчук — маестро українського кіно.

Фото: сайт, присвячений Назарію Яремчуку

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