Неблагонадежный для СССР и желанный для Голливуда! Каким был Иван Миколайчук — маэстро украинского кино

Иван Миколайчук — украинский гениальный актер, живший и творивший в прошлом веке. Его талантом восхищались, а на его работу равнялись другие актеры.

Его звали в Голливуд, а советские власти сделали все, чтобы о нем перестали говорить даже в Украине. Вероятно, из-за этого среди современного поколения редко слышна его фамилия.

Тіні забутих предків, Білий птах з чорною ознакою, Пропала грамота — это классика украинского кино прошлого века. И повсюду в главных ролях Иван Миколайчук — невероятно одаренный актер, пронзительный режиссер, глубокий сценарист. Его талант был необъятным, а идеи так и лились из его души.

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Однако после первой же своей роли он попал в немилость советской власти и получил приписку к фамилии “неблагонадежный”.

Чаще артиста вспоминают за лентой Тени забытых предков, однако его творческая жизнь многогранна и интересна.

Незаурядный талант родом из детства

Родился Иван в селе Чорторыя Черновицкой области за неделю до того, как Вторая мировая война пришла на украинскую землю, о чем в зрелом возрасте Миколайчук любил рассказывать.

С детства у Ивана проявлялся незаурядный актерский талант. Он играл в местном театре и иногда ради забавы пародировал односельчан. Еще в юном возрасте решил: его профессия будет творческой.

Сначала юноша учился в Черновцах в музыкальном училище и театре-студии. Но ему хотелось чего-то большего, и так он оказался на киноактерском факультете в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого. Там и начался его звездный путь.

Роль всей жизни

Роль всей его жизни, что сделала ему имя, дала дорогу в кино и по которой его помнят больше всего, случилась совершенно случайно.

К летнему юбилею ко дню рождения Михаила Коцюбинского партия поставила задачу снять фильм Тени забытых предков. Режиссером избрали в то время неуспешного армянского режиссера Сергея Параджанова.

Как считал сам Параджанов, его выбрали, потому что были уверены, что он не почувствует украинскую душу и снимет посредственное кино об украинских Ромео и Джульетте из Карпат.

На главную роль гуцула Ивана Палийчука уже был утвержден московский актер. Пробы не должны были проводиться. Однако учитель Миколайчука Виктор Ивченко попросил Параджанова посмотреть на роль его студента. Тот из вежливости согласился, хотя во время проб демонстративно покинул павильон.

Но уже через несколько минут Параджанова догнал оператор Юрий Ильенко, который проводил пробы со словами: “Вернитесь! Это что-то невероятное! Что-то нечеловеческое! Что-то за пределами понимания и восприятия!” Так он заставил режиссера вернуться.

Симбиоз гения Параджанова, Ильенко и Миколайчука

На съемочной площадке все поразились игрой студента. И Параджанову удалось совершить нереальное: снять с роли московского актера. И это в то время, когда условия были брать на главные роли только российских актеров. Так произошел симбиоз гения Параджанова, Ильенко и Миколайчука.

Параджанов прислушивался ко всем советам гуцулов во время съемок. Даже повез их с трембитами на киевскую звукозаписывающую студию. Ильенко экспериментировал с кадрами и добавил в камеру движения. А Миколайчук из истории любви своей актерской игрой сделал гораздо более глубокую историю, полную символизма, трагизма и философии.

Первый успех и начало преследований

Лента произвела фурор в мире, собрала 39 международных наград и 28 призов на кинофестивалях. Актер и режиссер с разрешения властей ездили представлять ленту и имели безумный успех. Голливуд направил даже в СССР предложение на имя Миколайчука. Однако он узнал это уже, когда прошло много лет.

Ленту, режиссера и актера признали в мире, но не в СССР. Фильм получился слишком хорошим, он слишком влюблял в Украину и ее людей. Ленту хоть и показали, но после выхода ее отложили надолго, на Параджанова готовили дело, а у фамилии Миколайчука появилось примечание “неблагонадежный”, а впоследствии и “националист”. С этого момента началась тщательная слежка за его жизнью и его работу.

И хотя все хотели Миколайчука в свой фильм, каждый желающий должен был это согласовать с высшим руководством. Это касалось даже тех фильмов, в которых он принимал непосредственное участие.

В паре с Юрием Ильенко Иван Миколайчук написал сценарий к фильму Білий птах з чорною ознакою, где речь шла о двух братьях. Один отрицательный персонаж — националист. Другой якобы положительный — коммунист. Роль гуцула-националиста Иван писал под себя, но сыграть ему не позволили — слишком умел влюбить в себя зрителей.

Но Ивану все равно удалось донести подтексты, которые он хотел. И хоть в Москве их не поняли, в Киеве их считали. Так у художника начались допросы в разных инстанциях.

Фамилия Миколайчук стала табу для кинематографа

Фильмы с его участием откладывались, а режиссеры должны были проходить по десять кругов согласований с властью. Но творцы шли на эти риски, чтобы только снять у себя Миколайчука.

Но впоследствии актеру вообще запретили творить, перестали приглашать в фильмы, из-за указания с верхушки его сценарии не принимали, его режиссерские идеи не брали в работу. Фамилия Миколайчук стала табу для кинематографа на многие годы. Ему запретили кино, а для Ивана это означало — ему запретили жизнь.

Последняя работа

Наконец, в 1980 году Ивану Миколайчуку разрешили снять фильм. Это был Вавилон ХХ. В ленте должно быть две серии, но цензура беспощадно порезала ленту, поэтому в конце концов фильм получился довольно коротким.

Власть боялась того, что творил Миколайчук. Он ведь своими работами без прямых слов через образы, метафоры и аналогии пробуждал патриотизм украинцев. Он напоминал им о коммунистическом порабощении и философски изображал ярмо, которое приходилось нести украинскому народу.

Он ушел рано — в 46 лет. Мужчина буквально сгорел от рака. Но перед этим он успел сыграть 34 роли в кино, написать девять сценариев и снять два фильма. Последний сценарий, который написал, но так и не снял, назывался Небылицы об Иване. И кажется, что именно в этой истории был сам Миколайчук.

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