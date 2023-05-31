Символ борьбы и вечный композитор. Виталик Гордиенко опубликовал фильм о феномене Ивасюка

Во время полномасштабной войны украинское общество приступило к активным поискам своего национального разума. Мы возрождаем культурные фигуры и исторические доблести, вспоминаем деятелей украинского народа и заявляем о них на весь мир.

Пока идет война за наше существование, также важно черпать знания из прошлого. И большую часть тех времен составляют и украинские творцы и музыканты. Среди них — основоположник украинской эстрады Владимир Ивасюк.

О жизни и творчестве выдающегося музыканта и композитора, его личности и деятельности рассказал украинский видеоблогер Виталий Гордиенко в своем видео Феномен Івасюка. Это новый и глубокий взгляд на биографию и творчество украинского художника.

Команда проекта пыталась проанализировать, как 20-летний парень из Кицмани сумел написать песню, что 42 года после его смерти объединяет страну не хуже Государственного гимна Украины?

В биографии Владимира Ивасюка до сих пор есть много “белых пятен”. Однако Гордиенко резюмирует: нужно говорить о нем не в контексте его смерти, а в контексте его творчества.

Работа над документальным фильмом продолжалась три месяца, а на реализацию проекта было потрачено более 100 тысяч гривен.

— Я решил доделать это до конца, потому что оно останется на годы. Мне и сейчас посылают фото и видео из школ, где на уроках показывают мою работу о Тінях забутих предків. Возможно, так будет и с этим фильмом, — говорил автор YouTube-канала Загін Кіноманів во время эксклюзивного интервью Вікна-новини.

Зрителей ожидает немало новых фактов из биографии Владимира Ивасюка. К съемкам были привлечены и знанные лица: Святослав Вакарчук, Галина Ивасюк, психологи и музыканты. Например, группа KRUTЬ “оживила” первую песню композитора Колискова.

— Раньше Владимир Ивасюк воспринимался как выдающийся композитор. Но сейчас я его знаю как эволюционирующего в своем творчестве, потому что мы узнали о его работе и после популярных и известных песен: баллады, оркестровые композиции.

Главное, что я хочу донести этим фильмом — чтобы мы подробнее изучали все о наших деятелях культуры и искусства, — признается Гордиенко.

Знакомить с украинской культурой следует не только самих украинцев, но и далеко за пределами страны. Как это делает певица с Черниговской области: интервью с Изабеллой Иващенко можешь прочесть в нашем другом материале.

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