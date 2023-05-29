Украинское просто должно быть — как и полное дерьмо, извиняюсь, так и шедевральное. Интервью с блогером Виталием Гордиенко

Полномасштабное вторжение принесло нам горе, разрушение и полное переосмысление ценностей, которые укоренились в сознании большинства украинцев. Распространено мы считали отечественный продукт худшим и не конкурентным с тем, что производил наш сосед.

Никого не удивляли российские фильмы перед Новым годом на ведущих телеканалах Украины, стерлись явные границы между украинскими и российскими ведущими или артистами. Однако 24 февраля наконец-то провело четкую кровавую линию, отделившую оккупантов от свободного народа.

За более чем год широкомасштабного вторжения мы успели сделать многое: потопили флагман ВМС РФ Москва, вышли на европейскую арену на уровне с партнерами, отказались от московского продукта во всех его проявлениях. В частности, это касается украинского сегмента YouTube, где ежедневно появляется все больше и больше отечественного продукта среди рекомендаций.

О наших на YouTube, фильме о Владимире Ивасюке, работе и моральном состоянии, редакция Вікна-новини пообщалась с актером, видеоблогером и автором YouTube канала Загін Кіноманів Виталием Гордиенко.

Полномасштабное вторжение

Для всех широкое вторжение на территорию Украины стало ужасающей трагедией. Многие не были готовы к таким событиям, верили в лучшее и не планировали с несколькими рюкзаками искать безопасное место утром 24 февраля.

— Сейчас ты активно работаешь над контентом в свой YouTube. Но полномасштабная война поставила на время привычный ритм на “стоп”. Какие были первые мысли 24 февраля?

— На тот момент я проживал в Киеве. В ту ночь не спал, и когда услышал взрывы, сразу начал реализовывать наработанный ранее план. В коридоре стоял рюкзак с моими вещами, собрал еще один с аппаратурой и искал возможность уехать из города к родителям, в Ровно.

Весь день были мысли только о том, как добраться до родителей. В этом плане мне было легче, потому что на второй день я проснулся и стал думать, что же делать дальше.

Я был готов к выезду. Потратил десять минут на бронирование транспорта и сбор аппаратуры, вышел и уехал из Киева.

О своем первом месяце Виталий Гордиенко говорит так: не очень понимал, что нужно было делать.

— Мне позвонил друг, предложил покупать и завозить гуманитарную помощь в центр. Я согласился, потому что в те дни хотелось быть вовлеченным в борьбу. Также подумал, что можно создать Telegram-канал для ободрения людей.

Тогда многие ощущали печаль и отчаяние, некоторые не надеялись на то, что Украина и наши военные выстоят в таком бою. Хоть и немногих, но я пытался поддержать.

Украинское просто должно быть — как и полное дерьмо, извиняюсь, так и шедевральное. Интервью с блогером Виталием Гордиенко / 2 Фотографии

Потом вспомнил, что все-таки я — видеоблогер, поэтому нужно что-то делать. Увидел призыв от Михаила Федорова к украинским блогерам устраивать прямые эфиры для российской аудитории, которые будут публиковать повсюду. Конечно, я не начал говорить на русском — у меня нет аудитории из той страны.

Но я запустил стрим для украинцев, прямо на телефон снимал себя и говорил. И действительно, тогда на мою трансляцию зашло большое количество людей.

У меня была внутренняя вера и убеждение, что Украина точно выстоит и победит. Этим ободрял других, призывал помогать.

На десятый день полномасштабной войны я подумал, что пора делать ещё что-то. Аппаратура была, почувствовал внутреннюю мотивацию и снял видео на тему: “Почему нет хороших россиян”, потому что это тогда активно обсуждалась.

Люди начали смотреть, просмотры увеличивались, а я почувствовал в этом свою вовлеченность, стал создавать еще больше контента.

Как оказалось, это очень нужно для людей, — резюмирует Гордиенко.

Российское влияние на украинцев через YouTube

Тренды, рекомендации, похожее на просмотренное ранее — всё это платформа YouTube генерирует относительно предпочтений каждого отдельного пользователя, постоянно обновляя список.

Но действительно ли тренды Youtube показывают правду? Украинцы до сих пор слушают россиян? Ищут среди них “хороших”?

— Кажется, около полугода полномасштабной войны у тебя вышло видео о работе трендов YouTube. Можешь тезисно объяснить, действительно ли оккупанты и на YouTube пытаются нас побеждать?

— Конечно, пытаются! Наконец это стало для всех очевидным фактом и теперь ты не выглядишь как конспиролог, говорящий: “россияне пытаются нас всех уничтожить, россияне нас не любят”.

Однозначно есть силы, которые пытаются снизить влияние украинского продукта и его производителей на YouYube-сообщество. В своем видео я пытался сделать аналитику именно о вкладке Тренды. Тогда это было на слуху, ведь люди активно обсуждали, неужели украинцы до сих пор смотрят и слушают россиян.

Я хотел понять, действительно ли тренды YouTube отражают реальность, или это какая-то подтасовка.

Очевидно, что когда YouTube изменил свои правила для того, чтобы вернуть российские пропагандистские каналы на платформу после их удаления из-за жалоб, это свидетельствует о влиянии россиян. Даже сейчас, когда мы пишем в партнерскую поддержку YouTube и нам отвечают на русском, закрадываются мысли об этом.

Поэтому мы стараемся всегда обращаться в иностранные поддержки YouTube, чтобы нам не отвечали россияне.

Мне кажется, что влияние есть. Насколько оно большое — однозначно не скажу, но там есть люди, которые заинтересованы уменьшить влияние украинцев на платформе.

— Украинский сегмент YouTube: что с ним случилось за время войны и какая ситуация сейчас?

— Война кардинально изменила украинский YouTube, люди наконец-то обратили внимание на своих контент-мейкеров. Поняли, что у нас есть крутой продукт, начали его смотреть и поэтому увеличилось количество украиноязычных YouTube-каналов.

Даже мой канал Загін Кіноманів за время полномасштабной войны из 160 тысяч разогнался до 580 тысяч подписчиков.

Это фантастика, в самом деле! И я уверен, что дальше будет только лучше. Раньше говорили, что в Украине маленькая аудитория. Но даже один миллион просмотров из 44 возможных — это уже невероятно круто.

— Вместе с тем невозможно игнорировать тот факт, что украинцы смотрят российских либералов, тянут их на прямые эфиры ведущих СМИ страны. Почему так?

— Мне трудно объяснить факт, почему многие из нас продолжают смотреть российский контент и слушать их людей. Я этого не делаю и не делал, мои друзья — тоже.

Единственное оправдание для них: они так привыкли. Для них мир — именно такой. И им трудно изменить свою парадигму мировоззрения даже после такого стрессового события.

Я уже устал от обсуждения этой темы. Мы не изменим мнение этих людей — пусть смотрят. Что изменить в наших силах — делать новый контент на украинском, который, возможно, их заинтересует.

Почему это делают СМИ? Потому что это хайпово. Аудитория и это посмотрит. Но я уверен, что через некоторое время это изменится. Ибо как можно будет смотреть российских блогеров, если Россия исчезнет навсегда?

Про украинские фильмы и собственные проекты

За время полномасштабной войны культурные институции смогли выстоять и производить новые и новые работы. Среди них, однозначно, есть и очень важные и качественные.

Виталий Гордиенко уже несколько месяцев как вернулся к киноосмотрам на своем YouTube-канале. Сейчас он уверенно говорит, что среди всех тех работ, которые вышли за время войны, больше всего его затронули Памфир Дмитрия Сухолиткого-Собчука и Люксембург, Люксембург Антонио Лукича.

— А теперь самый важный вопрос: Виталий, где видео о Владимире Ивасюке?

— Я работаю над ним каждый день, но мы не рассчитали объем работы. Хотелось выпустить фильм именно 22 мая (22 мая 1979 года прошли похороны Ивасюка — ред.), но мы не успели. Не хочется три месяца работы выпускать и заканчивать быстро.

Мы замахнулись на нечто сверх масштабное. Уже сделали шесть интервью с выдающимися личностями — среди них и Святослав Вакарчук, и Галина Ивасюк (сестра Владимира Ивасюка — ред.); обратились к музыкантам, чтобы они на крутых студиях сделали записи; я делал пиар-кампанию.

Очень хотелось бы его завтра опубликовать (разговор шел 25 мая — ред.), но ничего обещать уже не буду.

Знаете, это как вечное желание сделать еще лучше. “О, а ещё это можно!”, “а давай ещё это” — и так на протяжении всего процесса, — признается Гордиенко.

Конечно, для меня это может обернуться большим выплеском в пустоту, и видео может и не набрать таких просмотров, как это было с Тінями забутих предків. Но мне важно проделать эту работу. Познакомить украинцев с Ивасюком как с человеком, который вечен.

Я решил доделать это до конца, потому что оно останется на годы. Мне и сейчас шлют фото и видео из школ, где на уроках показывают мою работу о Тінях забутих предків. Может быть, так будет и с этим фильмом.

— Какой интересный факт о Владимире Ивасюке ты узнал за время работы над фильмом?

— Я узнал кучу всего, на самом деле. Даже когда я сегодня монтировал видео, ко мне пришло осознание: Червона рута — песня, которая стала для нас едва ли не вторым гимном, была написана почти 50 лет назад 20-летним парнем!

Ивасюк писал ее в течение трех лет. Открыл книгу, увидел интересный символ в цветке, уехал в экспедицию, исследовал его, договорился со студией, выпустил песню — и это стало феноменом для Украины!

Сейчас трудно представить, чтобы в наше время какой-нибудь парень в 20 лет сел и написал песню, которая станет на уровень с национальным гимном государства. А тогда это стало реальностью — и это потрясающе! Знаете, это о моменте, когда ты понимаешь это, а потом осознаешь.

Другой факт, который я узнал: Владимир Ивасюк был очень стильным. Он пытался выделяться, носил соответствующие вещи. Есть даже видео, где он в шубе и нижнем белье бегает с гитарой по горам.

Есть вещь, которую я осознал при работе над этим фильмом. Мы всегда идеализируем наших деятелей, чтобы показать их гениальными.

Но в действительности гениальность не измеряется в недостижимости, она состоит из простых человеческих проблем, которые мы можем проходить и продуцировать что-то качественное.

Ранее Владимир Ивасюк воспринимался как выдающийся композитор. Но сейчас я его знаю как эволюционирующего в своем творчестве, потому что мы узнали о его работе и после популярных и известных песен: баллады, оркестровые композиции.

Главное, что я хочу донести этим фильмом — чтобы мы подробнее изучали все о наших деятелях культуры и искусства.

Украинское просто должно быть — как и полное дерьмо, извиняюсь, так и шедевральное. Интервью с блогером Виталием Гордиенко / 4 Фотографии

Иногда говорят: “Вот как жаль, что Ивасюк умер, он бы еще столько всего мог сделать”. Но подождите, знаем ли мы все, что он уже успел сделать за свои 30 лет жизни? Возможно, стоит больше исследовать его наследство? Именно на это будет нацелен наш фильм.

К тому же мы хотим “оживить” его фигуру. Представить как вечного композитора, рассказать о нем как о человеке.

— Сколько времени и средств ты потратил на фильм об Ивасюке?

— Около трех месяцев времени и более 100 тыс. гривен, которые донатили украинцы. И это, собственно, продолжение темы, как развивается украинский сегмент YouTube сейчас: люди готовы финансировать такие художественные видео-эссе. Это тоже важно!

— О ком ты еще хочешь рассказать украинцам?

— Есть уже определенные планы. Конечно, мы еще не знаем, когда это произойдет, но есть идеи. Например, об Иване Миколайчуке рассказать, Лесе Курбасе. Также думаем разобраться поподробнее в фильме Пропала грамота.

Мы должны изучать наш театр и кино, чтобы понять: мы можем задавать тренд для всего мира.

Есть ли в Украине “шароварщина” и чего не хватало украинцам в YouTube?

В настоящее время в Украине ширится новая тенденция: осуждать производителей за некачественный, “шароварный продукт”. С одной стороны, такие стигмы в современном творчестве действительно вредят, ведь мы продолжаем ассоциировать себя с салом, красивыми девушками и подобным.

Однако справедливо ли требовать от украинского — только идеала?

— На самом деле я не совсем понимаю, что мы все подразумеваем под этим словом “шароварщина”. Для каждого это о разном. У нас есть мнение, что все украинское точно должно быть классным, идеальным, лучшим. Но ведь в этом и есть проблема!

Украинское должно быть разным. Украинское просто должно быть — как и полное дерьмо, извиняюсь, так и шедевральное.

В этом состоит полноценность культуры. Ибо если есть только хорошее, то что-то плохое люди будут смотреть где-нибудь в другом месте. Теперь мы можем обсуждать свое, и это прекрасно.

А плохие вещи — сексизм, гомофобия в украинском продукте — также вызывают обсуждение. Обсуждение вокруг своего продукта.

Планы и желания

Сейчас у большинства из нас только одна мечта — победа над российским оккупантом. Но наряду с войной у каждого остается что-то личное, не менее желанное.

— Что ты собираешься делать следующие несколько месяцев?

— Хочется уделить внимание менее сложному контенту на мой канал. Кроме плана о большем видео также хочется поговорить об образе Украины в советском кинематографе.

И еще планирую запустить отдельный проект, который я готовлю с еще одним популярным творцом, именно о глубинных темах кино. Не знаю, получится ли это все и когда именно, но пока анонсирую, — говорит Виталий Гордиенко.

— Как ты себя чувствуешь сейчас?

— Очень уставший и в депрессивном состоянии. Но я также понимаю, что сейчас так говорить или писать на большую аудиторию немного некстати.

Конечно, нельзя обесценивать свои чувства. И я всех призываю прислушиваться к себе. Но мне кажется, сейчас есть люди, которым наша помощь очень нужна, поэтому стоит аккумулировать все силы и пройти весь этот путь.

Сейчас я жду нескольких дней, чтобы отдохнуть и набраться сил, чтобы снова делать какой-то контент.

— Первое, что сделаешь после нашей победы?

— Мне всегда некомфортно отвечать на такой вопрос, потому что для меня, как ни крути, это еще не очевидный факт. Я очень верю, я работаю на эту победу, очень её хочу увидеть и прожить. Но нельзя просто верить в победу и расслабиться, ничего не делать.

Я также не чувствую своего права говорить об этом, потому что её добывают люди с оружием в руках на фронте. А я только помогаю им. Возможно, когда-нибудь придет момент, когда и я её буду приобретать, но это уже другая история.

Сейчас хочется сказать только одно: не расслабляемся, помогаем, донатим, распространяем информацию.

А после победы мы должны сохранить эту память и передать её нашим следующим поколениям, — резюмирует блогер Виталий Гордиенко.

Как можно помогать на разных местах, и почему во время войны важно создавать новую украинскую культуру, знает певица KOLA. Эксклюзивное интервью с ней сможешь почитать на нашем сайте.

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