Показать непластмассовую историю. Рецензия на фильм Памфир — работа режиссера, оператора и актеров

23 марта в украинский прокат вышел дебютный полнометражный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука Памфир. История о гастарбайтере Леониде с позывным Памфир уже имеет солидную фестивальную историю — премьера состоялась на двухнедельнике режиссеров в Каннах — и наконец оценить ленту в полной мере могут украинские зрители.

Кинокритик Кирилл Пищиков посмотрел фильм и считает, что это одна из самых сильных работ в истории нового украинского кино.

Рецензия на фильм Памфир

Название Памфир легко подошло бы не только художественному фильму, но и горной вершине, и в определенной степени лента является вершиной современного украинского кино. В нем хранятся несколько интересных тенденций, которые проявляются в нашем кино с 2014 года.

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Если вынести за скобки тему войны, к которой украинские кинематографисты обращались по очевидным причинам, одной из центральных тем в украинском кино можно назвать тему семьи. Домой, Брама, Когда падают деревья и многие другие фильмы так или иначе исследовали тему семьи, и Памфир тоже продолжает эту тенденцию.

В центре внимания фильма — современная буковинская семья у границы с Румынией. Леонид, или Памфир, которого сыграл актер Александр Яцентюк, — бывший контрабандист, ездящий сейчас на заработки в Европу. Его жена Елена — Соломия Кириллова — работает на заводе и воспитывает сына Назара, роль которого исполнил Станислав Потяк.

Женщина хочет, чтобы мужчина остался дома и больше времени проводил с семьей. Кроме этого, в сюжете также есть родители Памфира, с которыми у него сложные отношения.

Таким образом, лента Сухолиткого-Собчука показывает три поколения украинцев. И все это искренне приправлено буковинским колоритом, так что Памфир может похвастаться яркой региональной идентичностью.

Еще одной тенденцией в современном украинском кино является триумф дебютантов. Мои мысли тихие, Домой, Плохие дороги или Ла Палисиада, которая пока в фестивальном турне, являются полнометражными дебютами, и это далеко не все фильмы, что можно вспомнить.

Памфир Дмитрия Сухолиткого-Собчука снова вписывается в тенденцию, однако с первого раза и не скажешь, что это дебют. Конечно, Сухолиткий-Собчук не новичок в режиссуре, а до полнометражного дебюта у него было за плечами полдюжины коротких метров.

Если представить, что Памфир — это своеобразный экзамен на режиссерское мастерство, Сухолиткий-Собчук его сдал на отлично, а может и больше. В Памфире нет ни одной лишней строчки, ни одного лишнего кадра, а два часа хронометража пролетают мгновенно.

Собственно, это не единственное, в чем Памфир сравним с другими фильмами, вышедшими после 2014 года. Эта лента, как и многие другие, рассказывает о поиске идентичности, о своем месте в мире.

Леня-Памфир является символом поколения, застрявшего между Европой и Украиной в поисках лучшей жизни для себя и своих детей. Герой, блестяще сыгранный Александром Яцентюком, готов пойти на все ради лучшей судьбы для сына Назара, и даже готов вернуться к контрабанде.

На этом уровне лента очень грамотно использует сеттинг приграничья, ведь село, расположенное именно возле румынской границы, можно легко сравнить со всей Украиной, которая и сама была перекрестком миров еще со времен Киевской Руси, а в настоящем времени является границей между цивилизованным миром и варварами.

Из предыдущего пункта достаточно легко выводится сюжетная формула ленты, которую очень формально можно назвать криминальной драмой. Несмотря на то, что сюжет Памфира достаточно прост — бывший контрабандист возвращается к делу и вынужден противостоять местной криминальной и коррупционной группировкам, его глубина действительно больше.

Именно благодаря переплету с темами семьи, пограничной жизни и поиску идентичности простой криминальный сюжет затрагивает глубинные материи, которые могут затронуть любого зрителя — не только из Украины.

Естественно, еще одной важной тенденцией современного украинского кино является поиск или восстановление собственного киноязыка. Каждый из украинских режиссеров делает это по-своему, и Дмитрий Сухолиткий-Собчук не исключение. Его фильм можно назвать визуальным ошеломлением — это очень живое, максимально энергичное и яркое зрелище.

Операторская работа в фильме на высшем уровне, а от длинных кадров без склеек от оператора-постановщика Никиты Кузьменко захватывает дух.

Однако ничто не скажет об этом кино лучше экранного изображения праздника Маланки — яркое, ктоническое действо во время кульминации фильма можно смотреть и без контекста сюжета, настолько круто он поставлен.

Отдельно следует отметить работу художника-постановщика Ивана Михайлова и художницы по костюмам Марии Квитки — костюмы и общая атмосфера выполнены на самом высоком уровне. А еще нельзя забыть о музыке — после просмотра Памфира главную тему Маланки и фильма невозможно выбросить из головы очень долго.

Так что Памфир во многом можно назвать олицетворением всего лучшего, что есть в современном украинском кинематографе. Это живое, причудливое, невероятно энергичное и визуально потрясающее кино, в сердце которого лежит пусть и простой, но все еще мощный сценарий. Это история, которая апеллирует абсолютно ко всем и предлагает безумные эмоциональные американские горки.

Это фильм, который покоряет работой над деталями и ярко демонстрирует, насколько богата Украина в культурном плане. А еще это кино о каждом из нас, и именно поэтому его не стоит пропускать на большом экране.

Еще немного о фильме Памфир от редакции Вікна-новини

Фильм Памфир — это, наконец, правдивая картина о действительно жизненных проблемах семьи. Во время просмотра зритель сможет насладиться историей без привкуса пластика.

К тому же здесь открывается еще один аспект развития человека: Памфир — зверь, который ради своего прайда будет убивать втрое больше животных, чтобы прокормить семью. Здесь на это намекают детали, над которыми в кинотеатрах украинцы могут посмеяться — Леонид рычит в ситуациях удовольствия или страха, как это делают животные.

Мы действительно дошли до уровня, когда украинское кино становится конкурентным на мировом уровне в разных жанрах. Радует и то, что наши режиссеры и актеры готовы работать не только над историческими драмами, но и над социально-бытовыми лентами.

Есть, конечно, у картины и недостатки. Среди незначительного: достаточно слабо проработана линия отношений детей и родителей.

Режиссеры вроде бы намекнули, что у Леонида с отцом был скандал, но четкого рассказа мы так и не услышали.

А еще так и не стало ясно, кем же работает мать Памфира и как она помогала сыновьям-контрабандистам. Также внезапно закончилась история Таксы — брата Памфира. Кстати, для сыгравшего роль Таксы Ивана Шарана это первая серьезная роль, с которой он справился просто блестяще.

Однако общая атмосфера, которой пропитан фильм — это нечто магическое и столь сильное, что будет держать твой мозг в вихре сюжета еще несколько дней. Особенно заслуживает внимания последний диалог отца и сына, немного напоминающий финал Капитана Фантастика.

В конце концов чего стоит юмор ленты: сценаристы сумели легко пронзить ситуативными эпизодами весь фильм.

Вместе с тем можно откровенно сказать, что Украина смогла разорвать иго шаблонных фильмов и начала творить ленты на любой вкус. Это делает наш продукт конкурентным и желательным на мировых площадках.

Сейчас в кинотеатрах еще показывают лучшую и самую дорогую анимационную работу Украины — Мавка. Лесная песня. Рецензию на мультфильм мы писали ранее.

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