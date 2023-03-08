История, военная драма и страсть: десять фильмов, снятых украинскими женщинами-кинорежиссерами

У женщины есть вкус — в одежде, прическе или дизайне? Не только, ведь у женщины есть вкус в съемке фильмов! Талантливые украинские женщины-кинорежиссеры вот уже который год врываются в мир кинематографа с абсолютно нешаблонными работами, в том числе об истории, сексе, драме и комедии.

Какой вклад внесли отечественные женщины-кинорежиссеры в последние годы — рассказали на Platfor.ma.

Моя бабушка Фани Каплан, 2016 год

Абсолютно нетривиальный боевик, снятый львовским режиссером, сценаристом и продюсером Еленой Демьяненко.

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Ее картина повествует о жизни девушки, искавшей счастье. Впоследствии героиня Фанни Каплан войдет в историю как женщина, покушавшаяся на жизнь Ленина.

Посмотреть ленту о малоизвестных страницах истории можно на Megogo.

Стремглав, 2017 год

Украинская режиссер и сценарист Марина Степанская решила снять рефлексию молодежи в поисках себя в этой жизни.

В сюжет ленты легла история молодого и талантливого музыканта Антона, который возвращается из-за границы, и девушки Кати, которая со своим парнем должна поехать в Германию.

Искра, возникающая между главными героями, является главной темой фильма.

Просмотреть Стремглав можно на стриминговых платформах Takflix, Sweet.tv, Megogo.

Герой моего времени, 2018 год

Известная украинская режиссер и кинопродюсер Тоня Ноябрева сняла легкий и ироничный фильм, который будто шагнул в сторону от нашей жизни и посмотрел на него со стороны.

Лента рассказывает о провинциальном Жорике, который приехал в столицу и пытается построить здесь успешную жизнь.

Легкая комедия на вечер — то, что нужно в эти трудные времена. Посмотреть фильмы можно на Megogo и Sweet.tv.

Когда падают деревья, 2018 год

Украинский режиссер Марыся Никитюк смогла снять совершенно не похожий на другие фильмы о современных проблемах молодежи. Бандит и провинциалка с известными актерами в главных ролях — Максимом Самчиком и Анастасией Пустовит — объединили вокруг себя все проблемы этого мира.

История их попытки бежать в лучшую жизнь — совершенно не нова, однако именно стиль Марыси Никитюк, который так четко прослеживается в ленте, может захватить и очаровать.

Смотреть ленту Когда падают деревья можно на Takflix и Megogo.

Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго, 2019 год

Режиссер Надежда Парфан много лет изучала культуру украинского региона, является членом Украинской киноакадемии и идеологом фестиваля 86 в Славутиче.

В 2019 году кинопродюсер и режиссер сняла документальную ленту о профсоюзе Ивано-Франковского коммунального предприятия и их необычном хобби.

Сюжет фильма повествует о поиске искусства даже в очень прагматичной работе: диспетчеры и коммунальщики после работы идут петь в местный хор.

Социальная сатира, которой наполнен фильм, удивительным образом вызывает искреннюю улыбку. Согреет ли холодную батарею украинская народная песня? — спрашивают авторы фильма.

Посмотреть фильм можно на официальной украинской онлайн-платформе Takflix, которую основала та же Надежда Парфан.

Плохие дороги, 2020 год

Наталья Ворожбит — одна из важнейших культурных деятелей украинского общества 21 века. Она является автором многих киноработ, а ее пьесы показывали не только в Украине, но и в театрах Британии, Польши, США, Латвии.

Плохие дороги — это сборник из пяти новелл о российско-украинской войне. Военная драма рассказывает о гражданских и военных, которых объединили одни и те же плохие дороги.

Просмотреть ленту можно на всех стриминговых платформах Украины: Takflix, Sweet.tv, Megogo.

Земля голубая, будто апельсин, 2020 год

В 2020 году работа режиссера Ирины Цилык завоевала приз статусного фестиваля Sundance. Земля голубая, будто апельсин — дебютная лента Цилык. Этот документальный фильм повествует о семье, живущей на Донбассе в прифронтовой зоне.

Фильм о фильме — так можно описать ленту. Ведь несмотря на ужасы войны, люди в прифронтовых зонах находят время для того, чтобы снимать собственное кино. Как у них это получается — можно посмотреть на Takflix.

Преданная, 2020 год

О женских отношениях и переплетениях судеб в 2014 году рассказал роман Софии Андрухович Феликс Австрия. История повествует о двух девушках из Ивано-Франковска, живущих на границе 19 и 20 веков. Эта книга впоследствии вошла в 100 лучших украинских литературных произведений по версии ПЕН-клуба.

Фильм Преданная (Віддана) режиссера Кристины Сиволап является экранизацией этой книги. И сам фильм собрал немало положительных отзывов!

Сюжет — запутанный, как и сама жизнь людей на экране. Они как подруги, как родственницы, как хозяйка и служанка, как враги, как любовницы. Обо всем этом можно посмотреть на стриминговой платформе Megogo или TV.Kyivstar.

Стоп-Земля, 2021 год

Уже известный фильм Екатерины Горностай может похвастаться главной премией Украины — Шевченковской. Кроме этого, лента получила награду юношеского жюри Берлинале.

Кинодебют украинского режиссера состоялся в канун полномасштабной войны.

Сюжет — о жизни и этапе взросления одиннадцатиклассник. Об их переживаниях, проблемах, страхах и предпочтениях. Просмотреть ленту можно на украинском Takflix и Megogo.

Щедрик, 2023 год

Последний фильм, вышедший в начале 2023 года — историческая драма. Ее автором является Олеся Моргунец-Исаенко, и в Щедрик она вложила историю украинской семьи во время Второй мировой войны и двух оккупаций — немецкой и советской.

Будто нитью, этот фильм пронизан украинским Щедриком, спасающим героев фильма от смерти. Смотреть фильм можно на Sweet.tv и Megogo.

А вот подробнее прочитать о создании украинской ленты Щедрик можно в кинорецензии, которую мы публиковали ранее.

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