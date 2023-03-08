Історія, військова драма та пристрасть: десять фільмів, які зняли українські кінорежисерки

Жінка має смак — в одязі, зачісці чи дизайні? Не тільки, адже жінка має смак у зніманні фільмів! Талановиті українські кінорежисерки ось уже який рік вриваються у світ кінематографа з абсолютно нешаблонними працями, зокрема, про історію, секс, драму та комедію.

Який внесок зробили вітчизняні кінорежисерки протягом останніх років — розповіли на Platfor.ma.

Моя бабуся Фані Каплан, 2016 рік

Абсолютно нетривіальний бойовик, знятий львівською режисеркою, сценаристкою та продюсеркою Оленою Дем’яненко.

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Її картина оповідає про життя дівчини, яка шукала щастя. Згодом героїня Фанні Каплан увійде в історію як жінка, що скоїла замах на життя Леніна.

Переглянути стрічку про маловідомі сторінки історії можна на Megogo.

Стрімголов, 2017 рік

Українська режисерка та сценаристка Марина Степанська вирішила зафільмувати рефлексію молоді у пошуках себе в цьому житті.

У сюжет стрічки лягла історія молодого та талановитого музиканта Антона, який повертається з-за кордону, та дівчини Каті, яка зі своїм хлопцем саме має поїхати до Німеччини.

Іскра, що виникає між головними героями, є головною темою фільму.

Переглянути Стрімголов можна на стримінгових платформах Takflix, Sweet.tv, Megogo.

Герой мого часу, 2018 рік

Відома українська режисерка і кінопродюсерка Тоня Ноябрьова зняла легкий та іронічний фільм, який ніби зробив крок убік від нашого життя і подивився на нього зі сторони.

Стрічка розповідає про провінційного Жоріка, який приїхав до столиці та намагається побудувати тут успішне життя.

Легка комедія на вечір — те, що потрібно цими важкими часами. Подивитись фільми можна на Megogo та Sweet.tv.

Коли падають дерева, 2018 рік



Українська режисерка Марися Нікітюк змогла зняти абсолютно не схожий на інші фільм про сучасні проблеми молоді. Бандит та провінціалка з відомими акторами у головних ролях — Максимом Самчиком та Анастасією Пустовіт — об’єднали навколо себе всі проблеми цього світу.

Історія їхньої спроби втекти до кращого життя — абсолютно не нова, проте саме стиль Марисі Нікітюк, який так чітко прослідковується у стрічці, може захопити та причарувати.

Дивитись стрічку Коли падають дерева можна на Takflix та Megogo.

Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго, 2019 рік

Режисерка Надія Парфан багато років вивчала культуру українського регіону, членкиня Української кіноакадемії та ідеологиня фестивалю 86 у Славутичі.

У 2019 кінопродюсерка та режисерка зняла документальну стрічку про профспілку Івано-Франківського комунального підприємства та їхнє незвичайне хобі.

Сюжет фільму оповідає про пошук мистецтва навіть у дуже прагматичній роботі: диспетчери та комунальники після роботи йдуть співати до місцевого хору.

Соціальна сатира, якою наповнений фільм, дивним чином викликає щиру посмішку. Чи зігріє холодну батарею українська народна пісня? — питають автори фільму.

Переглянути фільм можна на офіційній українській онлайн-платформі Takflix, яку заснувала та ж Надія Парфан.

Погані дороги, 2020 рік

Наталія Ворожбит — одна з найважливіших культурних діячок українського суспільства 21 століття. Вона є авторкою багатьох кіноробіт, а її п’єси показували не лише в Україні, а й у театрах Британії, Польщі, США, Латвії.

Погані дороги — це збірка з п’яти новел про російсько-українську війну. Воєнна драма розповідає про цивільних та військових, яких об’єднали ті самі погані дороги.

Переглянути стрічку можна на всіх стримінгових платформах України: Takflix, Sweet.tv, Megogo.

Земля блакитна, ніби апельсин, 2020 рік

У 2020 році робота режисерка Ірини Цілик виборола приз статусного фестивалю Sundance. Земля блакитна, ніби Апельсин — дебютна стрічка Цілик. Цей документальний фільм оповідає про сім’ю, яка живе на Донбасі у прифронтовій зоні.

Фільм про фільм — так можна описати стрічку. Адже навіть попри жахи війни люди у прифронтових зонах знаходять час для того, щоб знімати власне кіно. Як у них це виходить — можна подивитися на Takflix.

Віддана, 2020 рік

Про жіночі зносини та переплетення доль у 2014 році розповів роман Софії Андрухович Фелікс Австрія. Історія оповідає про двох дівчат з Івано-Франківська, які живуть на зламі 19 та 20 століть. Ця книга згодом увійшла до 100 найкращих українських літературних творів за версією ПЕН-клубу.

Фільм Віддана режисерки Христини Сиволап є екранізацією цієї книги. І сам фільм зібрав чимало позитивних відгуків!

Сюжет — заплутаний, як і саме життя людей на екрані. Вони наче подруги, наче родички, наче господиня та служниця, наче вороги, наче коханки. Про все це можна подивитися на стримінговій платформі Megogo або на TV.Kyivstar.

Стоп-Земля, 2021 рік

Уже відомий фільм Катерини Горностай також може похвалитися головною премією України — Шевченківською. Окрім цієї, стрічка отримала нагороду юнацького журі Берлінале.

Кінодебют української режисерки відбувся в переддень повномасштабної війни.

Сюжет — про життя та етап дорослішання одинадцятикласників. Про їхні переживання, проблеми, страхи та вподобання. Переглянути стрічку можна на українському Takflix та Megogo.

Щедрик, 2023 рік

Останній фільм, який вийшов на початку 2023 року — історична драма. Її авторкою є Олеся Моргунець-Ісаєнко, і в Щедрик вона вклала історію української сім’ї під час Другої світової війни та двох окупацій — німецької та радянської.

Немов ниткою, цей фільм пронизано українським Щедриком, який рятує героїв стрічки від смерті. Дивитись фільм можна на Sweet.tv та Megogo.

А ось детальніше прочитати про створення української стрічки Щедрик можна у кінорецензії, яку ми публікували раніше.

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