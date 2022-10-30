Кілька годин задоволення тобі гарантовані — ТОП-5 українських фільмів на Netflix

У вересні стримінгова платформа Netflix придбала 14 українських фільмів. Цей американський сервіс уперше купив одразу майже понад півтора десятка кінострічок — до того з 2015 року там вряди-годи з’являлась одна-дві картини на рік.

Українські фільми та серіали, які купив Netflix зараз, доступні для перегляду лише на території нашої країни.

До переліку увійшли:

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Поводир

Захар Беркут

Мої думки тихі

Сторожова застава

Зірки за обміном

Віддана

Фокстер і Макс

Зима у вогні

Зустріч однокласників

Слуга Народу

Слуга Народу-2

Бурштинові копи

Захар Беркут

Деякі з цих фільмів уже були на платформі, утім права щодо їх використання закінчилися. Ми підібрали для тебе ТОП-5 українських фільмів, які вже доступні на Netflix.

Віддана

Екранізація українського роману-бестселера письменниці Юлії Андрухович. Цей фільм називали одним з найбільш очікуваних у 2020 році.

Його знімали лише 30 днів. Для знімання стрічки під Києвом на чотирьох гектарах землі навіть відтворили справжнє місто зразка початку XX сторіччя.

Наприкінці XIX століття у пожежі доктор Ангер втрачає дружину, утім рятує свою доньку і доньку служниці. Через 25 років дівчата виросли. Хто вони одна одній: прислуга і господиня, подруги чи сестри?

Дике поле

Екранізація роману Ворошиловград Сергія Жадана за режисури Ярослава Лодигіна. До речі, книгу із фільмом вирішили розмежувати — Жадан та Лодигін домовились ще перед стартом зйомок, що це два різні види творів.

Знімали частково у Старобільську — рідному місті Сергія Жадана. Там, до слова, і відбуваються події роману.

У Германа зникає брат, і він змушений повернутись у рідне місто, аби його віднайти а, заодно, і захистити сімейний бізнес — стару бензоколонку.

Боротьба проти злочинців, кохання і дружба в маленькому донбаському містечку — у стрічці.

Мої думки тихі

Про цю трагікомедію режисури Антоніо Лукіча, мабуть, не чув лише лінивий. Працювали над фільмом майже три роки, два з них — писали сценарій.

Ця стрічка — дебютна повнометражна для режисера. Вперше її продемонстрували на 54-ому Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах, і там фільм отримав Спеціальну премію від журі.

Це історія про молодого звукорежисера-музиканта, який намагається заробити трохи грошей. Клієнт з Канади робить спокусливу пропозицію — за кругленьку суму треба записати голоси рідкісних тварин та птахів на Закарпатті.

А якщо все піде добре, то хлопця навіть заберуть на роботу в Канаду. Утім із собою в подорож Закарпаттям він бере маму.

А вона не дуже-то й хоче відпускати сина працювати за океан. То як розв’яжуть вічну проблему батьків та дітей?

Роль мами, до слова, виконує Ірма Вітовська.

Носоріг

Драма, створена за режисури Олега Сенцова у 2021 році. Власне, роботу над фільмом розпочали ще у 2012. Тоді проект навіть отримав грант німецького кінофонду на суму 100 000 євро.

Утім через незаконне ув’язнення російськими ФСБ Олега Сенцова роботу над фільмом призупинили і відновити змогли лише у 2019 році.

До речі, проект створений у співпраці кінопродукції України, Польщі та Німеччини.

Носоріг — це історія, заснована на реальних подіях, які відбуваються в 1990-х. Кримінальна естетика пострадянської України: тусовки, бійки, гроші. Куди приведе таке життя головного героя? Дивись.

Фокстер і Макс

Українська фантастична сімейна кінострічка. Режисер — Анатолій Матешко. Картина отримала нагороду Dream Award на Сеульському фестивалі дитячого кіно.

Під час знімання цього фільму використали справжніх роботів! А головних героїв обирали з-поміж 500 претендентів.

За сюжетом кінострічки, школяр Макс малює графіті собаки. І та оживає. Тепер у хлопця є друг-наноробот із суперможливостями.

Та цією технологією хоче заволодіти злочинець. Тож нашим героям доведеться постаратись, аби врятуватись.

Холодними осінніми вечорами якнайбільше хочеться затишку та цікавого кіно. Читай ТОП-7 серіалів Netflix, які варто переглянути.

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