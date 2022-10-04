Цікаві світовій аудиторії: Netflix планує купити пакет українських фільмів — чому це добре

Стримінгова платформа Netflix планує купити великий пакет українських фільмів. Як це вплине на популяризацію держави? Про нові українські фільми на Netflix розповів Яні Брензей міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Українські фільми на Netflix

Платформа Netflix цікавиться українським кіно не вперше. Олександр Ткаченко розповів, що нині світова онлайн-бібліотека вже має фільми вітчизняного виробництва: Дике поле, Носоріг, Зима в огні та інші.

Співпраця цьогоріч активізувалась. Українські продюсери ведуть перемовини напряму з Netflix. Наступний пакет фільмів уже на завершальному етапі.

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Netflix зацікавлений у подальшому поширенні української продукції на своїй поличці, — розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Українське кіно певний час трималося в топі цікавих новинок на Netflix. Оскільки увага до України присутня тривалий час, стримінгова платформа реагує на запити підписників і додає українське кіно.

Користь для України від Netflix

Окрім того, що українські фільми на Netflix побачать мільйони людей, про них дізнаються й інші світові продюсери, які уважно слідкують за новинками.

Українські продюсери зможуть отримати пропозиції колаборацій та створювати спільні проекти.

Інтерес до співпраці з українськими продюсерами є, він досить великий, — зазначив Ткаченко.

На жаль, війна дала можливість українському кіноринку розвивати співпрацю зі світовими лідерами. Netflix — це певний знак якості, який сигналізує всій індустрії про щось цікаве й відкриває вікно можливостей для продюсерів.

Нині ведуться перемовини також з іншими платформами щодо припинення співпраці з РФ та розширення співпраці з Україною. Завдяки цьому поступово зникають російська озвучка і субтитри, а з’являється більше фільмів та серіалів з українським перекладом.

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