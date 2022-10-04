Интересны мировой аудитории: Netflix планирует купить пакет украинских фильмов — почему это хорошо

Стриминговая платформа Netflix планирует купить большой пакет украинских фильмов. Как это отразится на популяризации государства? Про новые украинские фильмы на Netflix рассказал Яне Брензей министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Украинские фильмы на Netflix

Платформа Netflix интересуется украинским кино не в первый раз. Александр Ткаченко рассказал, что в настоящее время мировая онлайн-библиотека уже содержит фильмы отечественного производства: Дикое поле, Носорог, Зима в огне и другие.

Сотрудничество в этом году активизировалось. Украинские продюсеры ведут переговоры напрямую с Netflix. Следующий пакет фильмов уже на завершающем этапе.

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Netflix заинтересован в дальнейшем распространении украинской продукции на своей полочке, — рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Украинское кино некоторое время держалось в топе интересных новинок на Netflix. Поскольку внимание к Украине присутствует длительное время, стриминговая платформа реагирует на запросы подписчиков и добавляет украинское кино.

Польза для Украины от Netflix

Кроме того, что украинские фильмы на Netflix увидят миллионы людей, их узнают и другие мировые продюсеры, которые внимательно следят за новинками.

Украинские продюсеры смогут получить предложения коллабораций и делать совместные проекты.

Интерес к сотрудничеству с украинскими продюсерами есть, он достаточно велик, — отметил Ткаченко.

К сожалению, война позволила украинскому кинорынку развивать сотрудничество с мировыми лидерами. Netflix — это определенный знак качества, который сигнализирует всей индустрии о чем-то интересном и открывает окно возможностей для продюсеров.

В настоящее время ведутся переговоры и с другими платформами по прекращению сотрудничества с РФ и расширению сотрудничества с Украиной. Благодаря этому постепенно исчезают озвучки и субтитры на русском, а появляется больше фильмов и сериалов с украинским переводом.

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