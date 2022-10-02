Самый дорогой украинский художник поразил весь мир — работы, которые раньше еще не видели

В столичной Академии искусств открылась выставка картин одного из самых дорогих и ярких украинских художников Анатолия Криволапа. Работы эти раньше нигде не выставлялись. Презентация выставки прошла вместе с выходом в свет спецвыпуска журнала Антиквар.

Среди новых картин – необычный для красок Анатолия Криволапа триптих. Художник создал его в 20-х числах марта. Именно тогда шли бои за Киев. Все происходило в 20 километрах от дома художника.

Круглосуточно стояла канонада. Это просто было перед глазами, я его и почувствовал, больше к этой теме я не возвращался, — говорит Анатолий Криволап.

Из-под Киева не уехал. Говорит, это сломило бы его изнутри.

Сейчас также смотрят

Кроме злости и ненависти, я ничего не чувствовал, страха не было. Автомат есть. Решил, что буду стрелять в лицо, чтобы пару штук положить, – рассказывает художник.

Он уже закупил помощь для армии на 150 тысяч долларов.

Приглашенный редактор номера и друг Юрий Комельков приготовил подарок читателям – вкладку с репродукцией самой маленькой картины Криволапа.

Увидеть новые картины Анатолия Криволапа можно в Академии искусств до 28 октября.

Продюсер проектов Гражданская оборона и Антизомби Оксана Дыхнич и международный обозреватель телеканала ICTV Владимир Рунец начали большой сбор на флот мавикив! Приобщиться можешь и ты.