Найдорожчий український художник вразив весь світ — роботи, які раніше ще не бачили

У столичній Академії мистецтв відкрилася виставка картин одного з найуспішніших і найяскравіших українських художників Анатолія Криволапа. Роботи ці раніше ніде не виставлялися. Презентація виставки відбулася разом із виходом у світ спецвипуску журналу Антиквар.

Серед нових картин – незвичний для барв Анатолія Криволапа триптих. Художник створив його у 20-х числах березня. Саме йшли бої за Київ. Усе відбувалося за 20 кілометрів від оселі митця.

Цілодобово стояла канонада. Воно просто було перед очима, так я його і відчув, більше до цієї теми не повертався, — каже Анатолій Криволап.

З-під Києва не поїхав. Каже, це зламало б його зсередини.

Окрім злості і ненависті, я нього не відчував, страху не мав. Автомат маю. Вирішив, що стрілятиму в обличчя, щоб пару штук покласти, — розповідає художник.

Він уже закупив допомоги армії на 150 тисяч доларів.

Запрошений редактор номера і друг Юрій Комельков приготував читачам подарунок – вкладку з репродукцією найменшої картини Криволапа.

Побачити нові картини Анатолія Криволапа можна в Академії мистецтв до 28 жовтня.

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