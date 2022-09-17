Другі очі для ЗСУ! Як долучитися до великого збору на дрони

Мільйон гривень на пташок для українських захисників!

Продюсерка проектів Гражданская оборона та Антизомбі Оксана Дихніч і міжнародний оглядач телеканалу ICTV Володимир Рунець розпочали великий збір на флот мавіків!

Ці дрони здатні також підіймати невеличкі гранати і знищувати противника в його траншеях та окопах. Це швидко і також не наражає на небезпеку військовослужбовців. Можна також проводити щоденну розвідку і дивитися, що робить ворог, – пояснює Володимир Рунець.

Дрони стали очима наших бійців, завдяки безпілотникам вони проводять розвідку по всій лінії фронту, виявляють ворожу техніку, живу силу і точно цілять у них.

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Сотні наших хлопців вміло стежать за діями ворога з неба, але аби вигнати окупанта з української землі, потрібні ще такі пташки.

До створення народного флоту може долучитися кожен охочий. Більше розкаже — Олег Корнієнко у сюжеті.

Долучайся до збору! Кожна копійка важлива для нашої перемоги!

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