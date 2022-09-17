Люди

Другі очі для ЗСУ! Як долучитися до великого збору на дрони

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 17 Вересня 2022, 18:30

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