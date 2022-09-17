Вторые глаза для ВСУ! Как присоединиться к большому сбору на дроны

Миллион гривен на птичек для украинских защитников!
Продюсер проектов Гражданская оборона и Антизомби Оксана Дыхнич и международный обозреватель телеканала ICTV Владимир Рунец начали большой сбор на флот мавикив!
Эти дроны способны также поднимать небольшие гранаты и уничтожать противника в его траншеях и окопах. Это быстро и также не подвергает опасности военнослужащих. Можно также проводить ежедневную разведку и смотреть, что делает враг, – объясняет Владимир Рунец.
Эти дроны способны также поднимать небольшие гранаты и уничтожать противника в его траншеях и окопах. Это быстро и также не подвергает опасности военнослужащих. Можно также проводить ежедневную разведку и смотреть, что делает враг, – объясняет Владимир Рунец.
Дроны стали глазами наших бойцов, благодаря беспилотникам они проводят разведку по всей линии фронта, обнаруживают вражескую технику, живую силу и точно целят в них.
Сотни наших ребят умело следят за действиями врага с неба, но чтобы выгнать оккупанта с украинской земли, нужны еще такие птички.
К созданию народного флота может приобщиться любой желающий. Больше рассказал Олег Корниенко в сюжете.
Присоединяйся к сбору! Каждая копейка важна для нашей победы!
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