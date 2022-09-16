Собирай на ВСУ и обходи блок от Meta. В Минцифре поделились лайфхаками, как не попасть в теневой бан

Сегодня украинцы активно донатят в разные фонды, чтобы у наших военных на передовой было все необходимое для победы.

Однако информационная война продолжается, а россияне могут использовать все методы, чтобы навредить нам. Например, пожаловаться, что посты, в которых просят отправлять донаты, противоречат правилам сервиса.

После этого Facebook и Instagram автоматически заблокируют пользователя. Советник министра Минцифры Антон Мельник поделился лайфхаками, которые уберегут твою страницу от блока.

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Мельник рассказал, что Meta не очень хорошо относится к сбору средств через их площадки, ведь проверить все сборы на то, мошеннические они или нет, невозможно.

Однако блокируют только тогда, когда в сборе указывается номер карты и ФИО владельца, поэтому главное — не показывать эти данные.

Как вариант, можно собирать деньги в банке Monobank, а в соцсетях просто прикрепить ссылку, так тебя не заблокируют.

Также Meta не позволяет собирать деньги на оружие, но можно не писать об этом открыто, а обобщить. К примеру, вместо того, чтобы написать “собираем на оружие”, можно указать, что ты собираешь на нужды бойцов.

Относительно всех активных украинцев, уже заблокированных в этих социальных сетях, то этот вопрос пытаются решить. Глава Минцифры Михаил Федоров лично обсудил это с вице-президентом Meta.

Подробнее о том, как Министерство цифровой трансформации борется с блокировками Meta, ты можешь прочитать в нашем материале.

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