Збирай на ЗСУ й оминай блок від Meta. У Мінцифри поділилися лайфхаками, як не потрапити у бан

Сьогодні українці активно переказують кошти у різні фонди, щоб у наших військових на передовій було все необхідне для перемоги.

Однак інформаційна війна триває, а росіяни можуть використовувати всі методи, щоб нашкодити нам. Наприклад, поскаржитися, що дописи, в яких просять надсилати донати, суперечать правилам сервісу.

Після цього Facebook та Instagram автоматично заблокують користувача. Радник міністра цифрової трансформації Антон Мельник поділився лайфхаками, які вбережуть твою сторінку від блоку.

Як не потрапити у бан Facebook та Instagram

Мельник розповів, що Meta не надто добре ставиться до збору коштів через їхні майданчики, адже перевірити всі збори на те, шахрайські вони чи ні, неможливо.

Однак блокують лише тоді, коли у зборі вказується номер картки та ПІБ власника, тож головне — не показувати ці дані.

Як варіант, можна збирати гроші на банку Monobank, а в соцмережах просто прикріпити посилання. Так тебе не заблокують.

Також Meta не дозволяє збирати гроші на зброю, однак можна не писати про це відкрито, а узагальнити. До прикладу, замість “збираємо на зброю” можна вказати, що збираєш на потреби бійців.

Щодо всіх активних українців, яких уже заблокували в цих соціальних мережах, то це питання намагаються вирішити. Голова Мінцифри Михайло Федоров особисто обговорив це з віце-президентом Meta.

Детальніше про те, як Міністерство цифрової трансформації бореться з блокуваннями Meta, ти можеш прочитати в нашому матеріалі.

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