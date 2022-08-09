Один клік — і ти допоміг ворогу. Як не подарувати росіянам власні дані

Росія вміє заподіювати шкоди не лише ракетами та авіацією. На жаль, ця країна має тисячу способів, як зашкодити тобі чи твоєму майну.

Інформаційна війна досі триває, тож твої дані у потенційній небезпеці. Напевно, ти вже чув(-ла), що не варто клікати на підозрілі лінки, та часом цього недостатньо.

Про те, як підготувати свій комп’ютер до кібератаки і що допоможе убезпечити дані, розповіли у державному Центрі стратегічних комунікацій.

Антивіруси

Деякі люди часто не розуміють, навіщо потрібен антивірус. Мовляв, він ні на що не впливає. Однак, це не так. Він захищає наші паролі до соцмереж, банківських карток, особових рахунків та документи.

Зараз цифровий світ став могутнішим. Люди довіряють йому дедалі більше своїх даних, а це, ніби махати червоним прапорцем біля зловмисника, який чатує на здобич.

Існує вже багато методів, які допоможуть отримати твої дані з пристрою. Однак завдяки простим крокам ти можеш захистити свою фортецю.

Центр стратегічних комунікацій радить не нехтувати антивірусами і встановлювати передусім ліцензійні антивірусні програми:

Avast ESET McAfee Zillya

Завантажувати антивіруси радять тільки з офіційних сайтів або перевірених ресурсів, як-от:

Google Play

App Store

App Gallery

Довіряй, але перевіряй

Не можна довіряти абсолютно всім сайтам і ресурсам, на яких ти серфиш в інтернеті. Також обов’язково перевіряй усі USB-накопичувачі та зовнішні пристрої, які підключаєш до комп’ютера.

Перевіряти свій пристрій на наявність вірусів та шкідливих програм треба бодай раз на тиждень. Це можна зробити за допомогою діагностики пристрою в антивірусній програмі.

Як зрозуміти, що спіймав(-ла) вірус?

Але на що звертати увагу? Як зрозуміти, що спіймав(-ла) вірус? На це питання Центр стратегічних комунікацій теж підготував відповідь.

Звертай увагу на роботу пристрою:

різке зниження заряду;

повільна робота;

поява файлів невідомого походження;

при завантаженні пристрою поява невідомих програм.

Якщо є бодай один пункт зі списку, то вірус уже паразитує твої дані. Від нього треба позбуватися, пристрій потребує лікування.

Як вберегти себе від вірусів

Перейти за лінком невідомого походження — майже гарантована путівка, що відправить вірус на твій ПК. Зловмисники придумали різні варіації пасток, яких треба уникати.

Не переходь за посиланням, якщо воно:



отримане через SMS, месенджер, соцмережі, пошту і ти не знаєш відправника;

містить заклик до термінової дії та використовує актуальну тему зі ЗМІ;

веде на сумнівні сайти чи канали в соцмережах;

не має протоколу безпеки: https — безпечне, http — небезпечне;

— безпечне, — небезпечне; містить слово /donowolad/ — на таких лінках зловмисники завантажать на твій пристрій шкідливий код або приведуть на фішинговий сайт.

Найпоширеніший страх українців щодо кібератак — це прослуховування росіянами розмов. Читай, чи можуть росіяни прослуховувати телефон і як провести діагностику.

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