Один клик — и ты помогаешь врагу. Как не подарить россиянам собственные данные

Россия умеет наносить вред не только ракетами и авиацией. К сожалению, эта страна знает тысячу способов, как навредить тебе или твоему имуществу.

Информационная война все еще продолжается, твои данные в потенциальной опасности. Наверняка ты уже слышал(-а), что не стоит переходить по подозрительным ссылкам, но порой этого недостаточно.

О том, как подготовить свой компьютер к кибератаке и что поможет выстоять, рассказал государственный Центр стратегических коммуникаций.

Антивирусы

Некоторые из нас просто не понимают, зачем нужен антивирус. Кажется, будто он ни на что не влияет. Однако это не так.

Антивирус защищает наши пароли в социальные сети, банковские карты, лицевые счета и документы. Сейчас цифровой мир стал мощнее.

Люди доверяют ему все больше и больше своих данных, а это, словно махать красным флажком у злоумышленника, который караулит добычу.

Есть уже много методов, которые помогут получить ваши данные из устройства. Однако благодаря простым шагам ты можешь защитить свою крепость.

Центр стратегических коммуникаций советует не пренебрегать антивирусами и устанавливать прежде всего лицензионные антивирусные программы:

Avast ESET McAfee Zillya

Загружать антивирусы советуют только с официальных сайтов или проверенных ресурсов, таких как:

Google Play

App Store

App Gallery

Доверяй, но проверяй

Нельзя доверять абсолютно всем сайтам и ресурсам, на которых ты серфишь в интернете. Также обязательно проверяй все USB-накопители и внешние устройства, подключаемые к компьютеру.

Проверять устройство на наличие вирусов и вредоносных программ нужно хотя бы раз в неделю. Это можно сделать с помощью диагностики устройства в антивирусной программе.

Как понять, что поймал(-а) вирус?

Но на что обращать внимание? Как понять, что поймал(-а) вирус? На этот вопрос Центр стратегических коммуникаций тоже ответил.

Обращай внимание на работу устройства:

резкое снижение заряда;

медленная работа;

появление файлов неизвестного происхождения;

при загрузке устройства появление неизвестных программ.

Если есть хотя бы один пункт из списка, вирус уже паразитирует твои данные. От него нужно избавляться, устройство требует лечения.

Как уберечь себя от вирусов

Перейти по ссылке неизвестного происхождения — почти гарантированная путевка, которая отправит вирус на твой ПК. Злоумышленники придумали разные вариации ловушек, которых нужно избегать.

Не переходи по ссылке, если она:

была получена через SMS, мессенджер, соцсети, почту и ты не знаешь отправителя;

содержит призыв к срочному действию и использует актуальную тему со СМИ;

ведет на сомнительные сайты или каналы в соцсетях;

не имеет протокола безопасности: https — безопасное, http — опасное;

— безопасное, — опасное; содержат слово /donowolad/ — на таких ссылках злоумышленники загрузят на твое устройство вредоносный код или приведут на фишинговый сайт.

Самый распространенный страх украинцев относительно кибератак — это прослушивание россиянами разговоров. Читай, могут ли россияне прослушивать твой телефон и как провести диагностику.

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