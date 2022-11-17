Кажется, мой телефон прослушивают. Могут ли россияне прослушивать разговоры обычных украинцев?

В украинском информпространстве разносится информация о том, что российские спецслужбы могут прослушивать телефонные разговоры украинцев. Это ужасает и даёт понять — враг проник повсюду.

Как понять, что твой телефон прослушивают?

На самом деле никаких подтверждений этому факту нет. Стоит понимать, что русские — даже военные — и сами лишены любой возможности не быть подслушанным кем-то другим.

Поэтому действия, которые приписываются им касательно прослушки телефонов украинцев — не что иное, как фейк.

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Об этом также заявляет глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Все подобные заявления оказались фейками и частью информационно-психологических операций.

Их цель — запугать украинцев, а также заставить наших граждан прекратить сообщать информацию о местах передвижения вражеской техники.

Известно также, что это — не единственный случай распространения среди граждан дезинформации. Вспомним пример, когда было распространено фейковое сообщение, что ночью украинцам будут звонить с неизвестных номеров с целью наведения целей для авиабомбардировки. Тогда украинцам советовали отключить телефон. Конечно же, это оказалось неправдой.

Ещё одним крючком дезинформации было сообщение о корректировке вражеского огня по геолокации на телефонах. Она также оказалась неправдой.

Кстати, раньше мы рассказывали об альтернативных способах коммуникации, если у вас не ловит сеть.