Штати зайняли визначену позицію: послиня США Бріджит Брінк про допомогу Україні та російські маніпуляції

Неймовірно важливою для нашої країни зараз є присутність іноземних послів в Україні. Такий факт вчергове доводить: в Україну та її армію вірять, на нас покладають великі надії.

Колосальну допомогу Україна зараз отримує від США та їхньої влади й народу. Журналіст ICTV Володимир Рунець отримав змогу поспілкуватися з послинею США Бріджит Брінк. Про свої відчуття в Києві, допомогу Україні та багато іншого Брінк розповіла в ексклюзивному інтерв’ю.

Безпекова ситуація України: що змінилося

За словами Бріджит Брінк, зараз їй набагато спокійніше перебувати у Києві, ніж у травні. Вона зауважує: життя в столиці України відновилося та країна продовжує розвиватися попри все, а це означає, що й посольства тепер можуть робити більше.

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З точки зору географії дуже важливо виконувати ту роботу, заради якої президент мене сюди прислав — підтримувати Україну в намаганні захиститися.

Допомога США: на що очікувати Україні

Нещодавно Wall Street Journal опублікував матеріал, в якому йдеться, що українська влада офіційно попросила ракети для Himars дальністю 300 км. Послиня США коментує: може сказати, що Сполучені Штати старанно працюють над тим, щоб задовольнити потреби українців у сфері безпеки.

Типи озброєнь змінилися разом з умовами та потребами на полі бою. Про це свідчить і вдалий контрнаступ українського війська. Ми пам’ятаємо про ціну свободи та пишаємося тим, що підтримуємо ЗСУ.

— Білий дім уже повідомив, що найближчим часом буде ще допомога. Зараз ми активно займаємося підтримкою України в майбутньому, для цього і цей 20-й пакет фінансування, який держсекретар анонсував минулого тижня. Таке робиться кожні кілька тижнів, тож я думаю і сподіваюся, що ви будете бачити тривалу підтримку Сполучених Штатів.

Позиція США: суверенна Україна

Російського впливу на світову свідомість все ще дуже багато. З цим погоджується й Брінк: Росія та путінський режим зробили з інформації зброю, як і з багатьох інших речей — харчових продуктів, енергоресурсів.

Наша політика полягає у тому, щоби цьому протидіяти, оприлюднювати факти, які нівелюватимуть або заперечуватимуь брехливу інформацію, це велика частина нашої роботи.

Але Росія не вплине на позицію США щодо України: Київ не почує від представників Сполучених Штатів пропозицію здати Крим та Донбас.

Нещодавно Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про пережите у російському полоні — детальніше читай у матеріалі.

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