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Штати зайняли визначену позицію: послиня США Бріджит Брінк про допомогу Україні та російські маніпуляції

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Вересня 2022, 20:45

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