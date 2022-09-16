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Штаты заняли определенную позицию: посол США Бриджит Бринк рассказала о помощи Украине и российских манипуляциях

Виктория Мельник, редактор сайта 16 сентября 2022, 20:45

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Спасенные скакуны помогают людям: в Ровенской области откроется центр иппотерапии
Масові поховання Ізюм
Читать дальше
Массовые захоронения на более чем 400 могил — шокирующие доказательства преступлений россиян в Изюме

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