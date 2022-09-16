Штаты заняли определенную позицию: посол США Бриджит Бринк рассказала о помощи Украине и российских манипуляциях

Невероятно важным для нашей страны сейчас является присутствие иностранных послов в Украине. Такой факт в очередной раз доказывает: в Украину и ее армию верят, на нас возлагают большие надежды.

Колоссальную помощь Украина сейчас получает от США, их власти и народа. Специальный корреспондент и международный обозреватель телеканала ICTV Владимир Рунец получил возможность пообщаться с послом США Бриджит Бринк. О своих ощущениях в Киеве, помощи Украине и многом другом Бринк рассказала в эксклюзивном интервью.

Ситуация с безопасностью в Украине: что изменилось

По словам Бриджит Бринк, сейчас ей гораздо спокойнее находиться в Киеве, чем в мае. Она отмечает: жизнь в столице Украины восстановилась и страна продолжает развиваться, несмотря ни на что, а это значит, что и посольства теперь могут делать больше.

С точки зрения географии очень важно выполнять ту работу, ради которой президент меня сюда прислал — поддерживать Украину в попытке защититься.

Помощь США: чего ожидать Украине

Недавно Wall Street Journal опубликовал материал о том, что украинские власти официально попросили ракеты для Himars дальностью 300 км. Посол США комментирует: можно сказать, что Соединенные Штаты усердно работают над тем, чтобы удовлетворить потребности украинцев в сфере безопасности.

Типы вооружений изменились вместе с условиями и потребностями на поле боя. Об этом свидетельствует и удачное контрнаступление украинской армии. Мы помним о цене свободы и гордимся тем, что поддерживаем ВСУ.

— Белый дом уже сообщил, что в ближайшее время будет еще помощь. Сейчас мы активно занимаемся поддержкой Украины в будущем, для этого и 20-й пакет финансирования, который госсекретарь анонсировал на прошлой неделе. Такое делается каждые несколько недель, поэтому я думаю и надеюсь, что вы будете видеть длительную поддержку Соединенных Штатов.

Позиция США: суверенная Украина

Российское влияние на мировое сообщество все еще очень сильное. С этим соглашается и Бринк: Россия и путинский режим сделали из информации оружие, как и из многих других вещей — пищевых продуктов, энергоресурсов.

Наша политика состоит в том, чтобы этому противодействовать, обнародовать факты, которые будут нивелировать или отрицать лживую информацию, это большая часть нашей работы.

Но Россия не повлияет на позицию США касательно Украины: Киев не услышит от представителей Соединенных Штатов предложений сдать Крым и Донбасс.

Недавно Тайра дала показания Хельсинкской комиссии о пережитом в российском плену — подробнее читай в материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями Украины и мира!