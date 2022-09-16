Беременные заключенные, изуродованные тела и камеры пыток — Тайра дала показания Хельсинкской комиссии о русском плену

Вчера, 15 сентября, украинская парамедик и волонтер Тайра (Юлия Паевская) дала показания Хельсинкской комиссии в США об ужасах российского плена. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Свою речь Тайра назвала Мой ад в российском плену, рассказывая о преступлениях оккупантов и бесчеловечных условиях для украинских защитников и гражданских, которых РФ незаконно захватила и удерживает.

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Показания Тайры перед Хельсинкской комиссией

— Сегодня наша легендарная Тайра дала показания перед Хельсинкской комиссией. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов.

О ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов. (Тайра — ред.) призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир, — написала Оксана Маркарова.

Она подчеркнула, что эти показания важны для привлечения России к ответственности за свои преступления, а также привлечения внимания к необходимости увеличения совместных усилий по освобождению всех пленных украинцев.

Тайра рассказала обо всех зверствах, свидетелем которых стала в Мариуполе и в российском плену, в частности:

беременных заключенных;

бойце, которого били три часа и бросили в подвал;

мертвого ребенка на руках у матери;

7-летнего мальчика с пулевым ранением, скончавшегося на руках у Тайры;

камерах пыток;

изуродованных телах женщин и детей, которых доставали из-под завалов;

заключенных, которые неделями кричали в камерах и умирали от пыток без медицинской помощи;

заключенных, которых заставляли снимать одежду, прежде чем их убить;

собак, таскавших по городу человеческие конечности и т.д.

Я думаю, что очень важно проводить расследование преступлений российского фашистского режима, чтобы разоблачить всю их ложь и коварные намерения и положить конец и этой агрессии, и агрессиям, которые они планируют на будущее, — сказала парамедик.

Меня поражает, что россияне называют украинцев нацистами. Но единственные, кто ведут себя, как нацисты, в последнее время — это сами россияне. В частности, те, кто устраивает такие тюрьмы, — прокомментировал сопредседатель Хельсинкской комиссии Стивен Коэн.

Смотри полное видео показаний Тайры о военных преступлениях россиян.

Главное фото: Getty Images

Напомним, что Тайра попала в плен 17 марта. Оккупанты долгое время отказывались рассказывать, где она находится. Только три месяца спустя, 17 июня, Юлию Паевскую удалось освободить.

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