Беременные заключенные, изуродованные тела и камеры пыток — Тайра дала показания Хельсинкской комиссии о русском плену

Вчера, 15 сентября, украинская парамедик и волонтер Тайра (Юлия Паевская) дала показания Хельсинкской комиссии в США об ужасах российского плена. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Свою речь Тайра назвала Мой ад в российском плену, рассказывая о преступлениях оккупантов и бесчеловечных условиях для украинских защитников и гражданских, которых РФ незаконно захватила и удерживает.
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— Сегодня наша легендарная Тайра дала показания перед Хельсинкской комиссией. Это было очень мощное выступление с правдой об ужасах российской блокады Мариуполя и о трехмесячном пребывании в бесчеловечных условиях в плену оккупантов.
О ничем не ограниченной жестокости российских захватчиков-террористов. (Тайра — ред.) призвала наших американских друзей увеличить помощь Украине, увеличить давление на Россию, помочь нам защитить не только Украину, но и весь цивилизованный мир, — написала Оксана Маркарова.
Она подчеркнула, что эти показания важны для привлечения России к ответственности за свои преступления, а также привлечения внимания к необходимости увеличения совместных усилий по освобождению всех пленных украинцев.
Тайра рассказала обо всех зверствах, свидетелем которых стала в Мариуполе и в российском плену, в частности:
Я думаю, что очень важно проводить расследование преступлений российского фашистского режима, чтобы разоблачить всю их ложь и коварные намерения и положить конец и этой агрессии, и агрессиям, которые они планируют на будущее, — сказала парамедик.
Я думаю, что очень важно проводить расследование преступлений российского фашистского режима, чтобы разоблачить всю их ложь и коварные намерения и положить конец и этой агрессии, и агрессиям, которые они планируют на будущее, — сказала парамедик.
Фото: Getty Images
Меня поражает, что россияне называют украинцев нацистами. Но единственные, кто ведут себя, как нацисты, в последнее время — это сами россияне. В частности, те, кто устраивает такие тюрьмы, — прокомментировал сопредседатель Хельсинкской комиссии Стивен Коэн.
Меня поражает, что россияне называют украинцев нацистами. Но единственные, кто ведут себя, как нацисты, в последнее время — это сами россияне. В частности, те, кто устраивает такие тюрьмы, — прокомментировал сопредседатель Хельсинкской комиссии Стивен Коэн.
Смотри полное видео показаний Тайры о военных преступлениях россиян.
Главное фото: Getty Images
Напомним, что Тайра попала в плен 17 марта. Оккупанты долгое время отказывались рассказывать, где она находится. Только три месяца спустя, 17 июня, Юлию Паевскую удалось освободить.
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