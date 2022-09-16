Вагітні ув’язнені, понівечені тіла та камери тортур — Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон

Учора, 15 вересня, українська парамедикиня і волонтерка Тайра (Юлія Паєвська) дала свідчення Гельсінській комісії у США про жахи російського полону. Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Свою промову Тайра назвала Моє пекло в російському полоні, розповідаючи про злочини окупантів та нелюдські умови для українських захисників та цивільних, яких РФ незаконно захопила та утримує.

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Свідчення Тайри перед Гельсінською комісією

— Сьогодні наша легендарна Тайра дала свідчення перед Гельсінською комісією. Це був дуже потужний виступ з правдою про жахи російської блокади Маріуполя та про тримісячне перебування в нелюдських умовах у полоні окупантів.

Про нічим не обмежену жорстокість російських загарбників-терористів і закликала наших американських друзів збільшити допомогу Україні, збільшити тиск на Росію, допомогти нам захистити не тільки Україну, а й весь цивілізований світ, — написала Оксана Маркарова.

Вона наголосила, що ці свідчення важливі для притягнення Росії до відповідальності за свої злочини, а також привернення уваги до необхідності збільшення спільних зусиль для звільнення всіх полонених українців.

Тайра розповіла про всі звірства, свідком яких стала в Маріуполі та в російському полоні, зокрема про:

вагітних ув’язнених;

бійця, якого били три години й кинули в підвал;

мертву дитину на руках у матері;

7-річного хлопчика з кульовим пораненням, який помер на руках у Тайри;

камери тортур;

понівечені тіла жінок і дітей, яких діставали з-під завалів;

ув’язнених, які тижнями кричали в камерах і помирали від тортур без медичної допомоги;

ув’язнених, яких змушували знімати одяг перед тим, як їх убити;

собак, які тягали містом людські кінцівки тощо.

Я думаю, що дуже важливо проводити розслідування злочинів російського режиму фашистського, аби викрити всю їхню брехню та підступні наміри та покласти край і цій агресії, і агресіям, які вони планують на майбутнє, — сказала парамедикиня.

Мене вражає, що росіяни називають українців нацистами. Але єдині, хто поводиться, як нацисти, останнім часом — це самі росіяни. Зокрема ті, хто влаштовує такі в’язниці, — прокоментував співголова Гельсінської комісії Стівен Коен.

Дивись повне відео свідчення Тайри про воєнні злочини росіян.

Головне фото: Getty Images

Нагадаємо, що Тайра потрапила в полон 17 березня. Окупанти тривалий час відмовлялись розповідати, де вона утримується. Лише три місяці згодом, 17 червня, Юлію Паєвську вдалось звільнити.

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