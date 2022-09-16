Світ

Вагітні ув’язнені, понівечені тіла та камери тортур — Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон

Олена Яковлєва, редакторка сайту 16 Вересня 2022, 11:30
Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон

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Вагітні ув’язнені, понівечені тіла та камери тортур — Тайра дала свідчення Гельсінській комісії про російський полон
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