Нічого святого! Росіяни тримають у полоні медиків, серед них вагітна жінка

Російська армія не знає, що таке Женевська конвенція і чому її варто дотримуватися. Вона порушила вже не один пункт конвенції й наполегливо продовжує це робити, забуваючи про гуманність.

Відтак військові медики, які рятують життя і виконують свою роботу, незаконно опинилися в російському полоні. Їх фактично викрали, а повертають лише через обмін.

Відповідно до конвенції взагалі не мають права брати в полон медиків, а навіть якщо так трапилося, то повинні віддавати їх просто так, без обміну.

Втім, росіяни дозволяють полонити, катувати та утримувати в нелюдських умовах кого завгодно. Ніщо не заважає їм також чинити масові вбивства, як це сталося в Оленівці.

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Нині у ворожому полоні перебувають 99 медиків, серед яких є вагітна жінка. 67 медиків вважаються зниклими безвісти. Врятувати та повернути додому наразі вдалося лише 12.

Для їхніх рідних та близьких полон — окремий вид каторги й нелюдського ставлення. Адже про долю бранців нічого не відомо, зв’язку з ними немає, а нещодавній випадок в Оленівці змусив ще більше хвилюватися.

Саме це змусило їх об’єднатися з рідними полонених військових і стукати у двері всього світу, аби домогтися порятунку близьких. Детальніше дивися у нашому сюжеті.

Єдиний шанс дізнатися про життя полонених — розпитати врятованих. Однією з тих, кому пощастило пережити полон і повернутися, є парамедикиня Тайра. Вона розповіла, яким було життя в російському полоні та до яких катувань вони вдавалися.

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