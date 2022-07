Росія не пропустила Червоний Хрест до колонії в Оленівці: нові докази страшного злочину РФ

Здавалося б, росіяни вже продемонстрували свою жорстокість і далі просто нікуди! Але ні, Росія — країна-терорист. 29 липня вона знову це довела. Російські військові обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські військовополонені, зокрема — бійці з Азовсталі.

Також Росія спробувала звинуватити у злочині Україну, буцімто це українські ЗС з HIMARS влучили у будівлю з військовополоненими. До розслідування всіх подробиць злочину погодився долучитися Червоний Хрест.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста запросив доступ у Росії до військовополонених в Оленівці, але РФ відхилила прохання організації. Про це МКЧХ повідомив у своєму Twitter.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted.



Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions.