Росія не пропустила Червоний Хрест до колонії в Оленівці: нові докази страшного злочину РФ

Здавалося б, росіяни вже продемонстрували свою жорстокість і далі просто нікуди! Але ні, Росія — країна-терорист. 29 липня вона знову це довела. Російські військові обстріляли колонію в Оленівці, де перебували українські військовополонені, зокрема — бійці з Азовсталі.

Також Росія спробувала звинуватити у злочині Україну, буцімто це українські ЗС з HIMARS влучили у будівлю з військовополоненими. До розслідування всіх подробиць злочину погодився долучитися Червоний Хрест.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста запросив доступ у Росії до військовополонених в Оленівці, але РФ відхилила прохання організації. Про це МКЧХ повідомив у своєму Twitter.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted.



Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions. — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022

— Відзначимо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено. Надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій, — йдеться у повідомленні.

Також в організації наголосили, що продовжать і надалі шукати шляхи доступу до військовополонених.

Зауважимо, що вночі 31 липня російське Міноборони у Telegram оприлюднило допис, в якому запрошує представників ООН та МКЧХ розслідувати трагедію в Оленівці. Але щойно представники міжнародних інституцій опинилися на місці події, їх всередину не пустили.

Докази воєнного злочину РФ в Оленівці

Міжнародна волонтерська організація InformNapalm у своєму Telegram спростувала версію РФ про те, що удар по колонії в Оленівці завдала Україна.

Про це свідчать кілька чинників:

Удари не були завдані з системи HIMARS, адже кожен запуск такої зброї фіксується. Крім того, надані росіянами уламки з місця пригоди поіржавілі, отже були навмисно принесені на місце злочину. На відео та фото з місця трагедії видно, що приміщення, в якому утримували українських військових, майже не ушкоджене. Подекуди вціліли вікна, не впав дах, ліжка стоять на своїх місцях. Це свідчить про те, що вибухи сталися всередині приміщення, а не були спричинені вибухом ракети. Характер ушкоджень (обгорілі тіла) свідчить, що удар було завдано найімовірніше термобаричною зброєю типу РПВ Джміль.

Що таке термобарична зброя

Термобаричний боєприпа́с створений на основі ефекту об’ємного вибуху пилогазових або аерозольних хмар. Цей тип зброї має надзвичайну руйнівну силу, яка формується завдяки високій температурі “вогняної хмари” та надлишковому тиску.

Багато експертів класифікують таку зброю як масового ураження, однак термобаричні боєприпаси не заборонені міжнародними договорами.

Такі боєприпаси оснащені легколетучою рідиною та двома підривачами. Перший — підриває боєприпас та розпилює рідину, створюючи газоповітряну суміш. Другий — підриває цю “хмару”. У результаті вона має температуру 2400-2600°C.

Також в InformNapalm звернули увагу на те, що утримання військовополонених настільки близько до лінії фронту порушує статтю 19 Третьої Женевської конвенції.

При цьому, Оленівка роками була виправною колонією і табором військовополонених “ДНР”, тож Україна не завдала б удару по цьому об’єкту.

Коментар Подоляка

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у своєму Twitter також заявив, що вибух стався всередині, а знищена була тільки одна будівля, що можна побачити на супутникових фото. Тож це черговий акт тероризму Росії.

Медіа й далі пишуть про «удар по Оленівці». Та чи є хоч один доказ удару?



1. Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю.

2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.

3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини.



Удар? Ні, теракт. pic.twitter.com/C35NURlo1P — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

Теракт в Оленівці — це очевидна провокація з боку Росії. Раніше Олег Жданов розповів, для чого Росія влаштувала теракт у колонії.

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