Россия не пропустила Красный Крест в колонию в Еленовке: новые доказательства страшного преступления РФ

Казалось бы, россияне уже продемонстрировали свою жестокость и дальше просто некуда! Но нет, Россия — страна-террорист, и 29 июля она снова это доказала. Российские военные обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались украинские военнопленные.

Также Россия попыталась обвинить в преступлении Украину, заявив, что украинские ВС из HIMARS якобы попали в здание с военнопленными. К расследованию всех подробностей преступления согласился приобщиться Красный Крест.

Международный Комитет Красного Креста запросил у России доступ к военнопленным в Еленовке, однако Россия отклонила просьбу организации. Об этом МККК сообщил в своем Twitter.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted.



Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions.