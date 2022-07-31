Россия не пропустила Красный Крест в колонию в Еленовке: новые доказательства страшного преступления РФ

Казалось бы, россияне уже продемонстрировали свою жестокость и дальше просто некуда! Но нет, Россия — страна-террорист, и 29 июля она снова это доказала. Российские военные обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались украинские военнопленные.

Также Россия попыталась обвинить в преступлении Украину, заявив, что украинские ВС из HIMARS якобы попали в здание с военнопленными. К расследованию всех подробностей преступления согласился приобщиться Красный Крест.

Международный Комитет Красного Креста запросил у России доступ к военнопленным в Еленовке, однако Россия отклонила просьбу организации. Об этом МККК сообщил в своем Twitter.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted.



Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions. — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022

— Отметим, что наша вчерашняя просьба о доступе к военнопленным из Еленовской колонии не была удовлетворена. Предоставление МККК доступа к военнопленным является обязанностью сторон конфликта в соответствии с Женевскими конвенциями, — говорится в сообщении.

Также в организации подчеркнули, что не перестанут искать пути доступа к военнопленным.

Отметим, что в ночь на 31 июля российское Минобороны в Telegram обнародовало сообщение, в котором пригласило представителей ООН и МККК расследовать трагедию в Еленовке. Но как только представители международных институций оказались на месте происшествия, внутрь их не пустили.

Доказательства военного преступления РФ в Еленовке

Международная волонтерская организация InformNapalm в своем Telegram опровергла версию РФ о том, что удар по колонии в Еленовке совершила Украина.

Об этом свидетельствуют несколько факторов:

Удары не были нанесены из систем HIMARS, поскольку каждый запуск такого оружия фиксируется. Кроме того, предоставленные россиянами осколки с места происшествия поржавели, следовательно, они были намеренно принесены на место преступления. На видео и фото с места трагедии видно, что помещение, в котором содержались украинские военные, практически не повреждено. Кое-где уцелели окна, не упала крыша, кровати стоят на своих местах. Это свидетельствует о том, что взрывы произошли внутри помещения, а не были вызваны взрывом ракеты. Характер повреждений (обгоревшие тела) свидетельствует о том, что удар был нанесен, вероятнее всего, термобарическим оружием типа РПО Шмель.

Что такое термобарическое оружие

Термобарический боеприпас создан на основе эффекта объемного взрыва пылегазовых или аэрозольных облаков. Они обладают чрезвычайной разрушительной силой, которая формируется благодаря высокой температуре “огненного облака” и избыточному давлению.

Многие эксперты классифицируют такое оружие как оружие массового поражения, однако термобарические боеприпасы не запрещены международными договорами.

Такие боеприпасы оснащены легколетучей жидкостью и двумя взрывателями. Первый — подрывает боеприпас и распыляет жидкость, создавая газовоздушную смесь. Второй — подрывает это “облако”. В результате оно достигает температуры в 2400-2600°C.

Также в InformNapalm обратили внимание на то, что содержание военнопленных так близко к линии фронта нарушает статью 19 Третьей Женевской конвенции.

При этом, Еленовка на протяжении многих лет была исправительной колонией и лагерем военнопленных “ДНР”, поэтому Украина не стала бы наносить удар по этому объекту.

Комментарий Михаила Подоляка

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter также подчеркнул, что взрыв произошел изнутри. Поражено только одно здание — это хорошо видно на спутниковых фото. Это доказывает, что РФ совершила еще один акт терроризма.

Медіа й далі пишуть про «удар по Оленівці». Та чи є хоч один доказ удару?



1. Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю.

2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.

3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини.



Удар? Ні, теракт. pic.twitter.com/C35NURlo1P — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022

Теракт в Еленовке — очевидная провокация со стороны России. Ранее Олег Жданов рассказал, для чего Россия устроила теракт в колонии.

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