Теракт в Еленовке: кто убил украинских пленных и сколько погибло — комментарий Олега Жданова

В ночь на 29 июля раздался взрыв во временно оккупированной Еленовке. Как оказалось, ракета попала в здание исправительной колонии, где российские военные держали наших пленных, в частности, из полка Азов.

По странному стечению обстоятельств, никто из работников колонии или военных РФ не пострадал, но около 50 украинских солдат погибли, еще 130 получили ранения.

Со стороны России было сделано заявление, что это украинские власти уничтожают своих же людей.

В то же время, СБУ, ВСУ и ГУР сделали совместное заявление, что это не так, и взрыв спровоцировали именно российские военные, чтобы скрыть пытки и расстрелы, а затем обвинить во всем Украину

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, какой мотив преследовали военные РФ, ударив по своему же объекту.

Версия №1: показать силу

В общем, существует несколько версий, почему россияне совершили теракт в Оленовке.

Однако Олег Жданов считает, что главной версией является демонстрация перед Украиной, что они могут делать с пленными украинцами все, что угодно.

Таким образом, они пытаются посеять страх и панику среди населения Украины, что, по их мнению, увеличит давление на украинскую власть и приведет к “миру” при любых условиях.

Как отмечает Жданов, это одна из главных задач информационно-психологических спецопераций, которые проводит Россия против нас.

Версия №2: скрыть пытки

Кроме демонстрации силы и политического давления на руководство Украины путем уничтожения наших пленных, у россиян мог быть и другой мотив — скрыть замученные и казненные тела украинцев.

Мы не знаем точно, были ли пленные живы на момент взрыва, или были уже замучены и просто положены туда тела.

В частности, таким терактом Россия могла решить вопрос о казни азовцев, о которой неоднократно заявляла в публичном пространстве.

Они же их считают националистами, совершающими большие преступления, поэтому да, это вполне возможно.

Вместе с сокрытием собственных преступлений, россияне этот теракт превратили в очередной манипулятивный инфопривод, якобы Украина сама уничтожает пленных.

По данным ГУР, теракт в Еленовке не был согласован с руководством министерства обороны РФ.

Однако, по данным Минобороны, сомнений не остается — это преступление на совести РФ и вагнеровцев, руками которых убивали наших пленных.

Разрушительные последствия враждебного присутствия на нашей земле ощутимо во всех областях Украины, а как живет городок Северск, оказавшийся на прифронтовой линии?

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