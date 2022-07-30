Теракт в Оленівці: хто вбив наших полонених і скільки загинуло — коментар Олега Жданова

У ніч на 29 липня пролунав вибух у тимчасово окупованій Оленівці. Як виявилося згодом, ракета влучила у будівлю виправної колонії, де російські військові тримали наших полонених, зокрема, з полку Азов.

За дивним збігом обставин, ніхто з працівників колонії або військових РФ не постраждав, натомість близько 50 українських солдатів загинули, ще 130 отримали поранення.

З боку Росії була зроблена заява, що це українська влада нищить своїх же людей.

Водночас СБУ, ЗСУ та ГУР зробили спільну заяву, що це не так і вибух спровокували саме російські військові, щоб приховати тортури та розстріли, а потім звинуватити в усьому Україну

Військовий експерт Олег Жданов розповів, який мотив переслідували військові РФ, коли вдарили по своєму ж об’єкту.

Версія №1: показати силу

Загалом, існує кілька версій, чому росіяни вчинили теракт в Оленівці.

Однак Олег Жданов вважає, що головною версією є демонстрація перед Україною, що вони можуть робити з нашими полоненими все, що завгодно.

Таким чином вони намагаються посіяти страх і паніку серед населення України, що, на їхню думку, збільшить тиск на українську владу й призведе до “миру” за будь-яких умов.

Як зазначає Жданов — це одне з головних завдань інформаційно-психологічних спецоперацій, які проводить Росія проти нас.

Версія №2: приховати катування

Окрім демонстрації сили та політичного тиску на керівництво України шляхом знищення наших полонених, у них міг бути й інший мотив — приховати закатовані і страчені тіла українців.

Ми не знаємо достеменно, були вони живі на момент вибуху, чи були вже закатовані і просто покладені туди тіла.

Зокрема, таким терактом Росія могла розв’язати питання зі стратою азовців, про яку неодноразово заявляла у публічному просторі.

Вони ж їх вважають націоналістами, тими, хто скоював великі злочини, тому так, це цілком можливо.

Разом із приховуванням власних злочинів, росіяни цей теракт перетворили на черговий маніпулятивний інфопривід, нібито Україна сама знищує полонених.

За даними ГУР, теракт в Оленівці не був узгоджений з керівництвом міністерства оборони РФ.

Однак, за даними Міноборони, сумнівів не залишається — цей злочин на руках РФ та вагнерівців, руками яких вбивали наших полонених.

Руйнівні наслідки ворожої присутності на нашій землі відчутно у всіх областях України, а як живе містечко Сіверськ, яке опинилося на прифронтовій лінії?

Щоб не пропустити цікаві матеріали та бути в курсі останніх подій, підписуйся на наш Telegram-канал.