Звірячий обстріл Оленівки. Росіяни вбили українських полонених та звинувачують ЗСУ: як усе було насправді

Сьогодні вранці російські пропагандисти заявили, що нібито українські військові здійснили обстріл колонії в Оленівці і вбили українських полонених, зокрема, з полку Азов, прицільним артилерійським ударом.

Насправді ж, Росія навмисно обстріляла колонію в селі Оленівка.

Навіщо їм влаштовувати таке і як усе було насправді? Ми зібрали усі офіційні заяви.

Окупанти вбили українських військових в Оленівці

За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ Збройних сил України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали.

За інформацією розвідки, російські окупанти перевели українських полонених у барак, по якому завдали ударів, щоб подати це, як дії Збройних сил України.

Генеральний штаб ЗСУ прокоментував удар російських окупантів:

Це означає, що російські окупанти спланували удар по українських полонених з наміром звинуватити Україну у скоєнні “воєнних злочинів”, а також приховати тортури і розстріли.

Це здійснювалося за наказами окупаційної адміністрації та командування Збройних сил РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Лідер Азовського руху Андрій Білецький прокоментував обстріл колонії в Оленівці та оголосив про пошуки причетних:

— Вже очевидно, що це був заздалегідь спланований акт країни, для якої не відоме поняття офіцерської честі, а тим більше — дотримання Женевських конвенцій, правил, законів та звичаїв війни, — зазначив Білецький.

Я, від імені Азовських підрозділів, оголошую полювання на кожного причетного до масового вбивства. Понесе відповідальність кожен рядовий виконавець і кожен організатор, незалежно від посади та місця перебування. Де б ви не ховалися, ви будете знайдені й екстерміновані.

Кількість жертв та постраждалих нині уточнюється. Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що неостаточна кількість жертв сягла 53 українських військових.

Заяви про нібито обстріли Збройними силами України цивільної інфраструктури є брехнею та провокацією, адже Україна має високоточну зброю завдяки партнерам, якою завдає лише точних ударів по військових об’єктах окупантів.

Масштабність та швидкість дії інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів вказують на те, що це була саме спланована та організована акція.

Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, в який відбулося влучання, за декілька днів до злочину, — прокоментував радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Зеленський про удар окупантів по Оленівці

Президент України Володимир Зеленський назвав удар окупантів по Оленівці свідомим воєнним злочином росіян і свідомим масовим вбивством українських військовополонених.

Кожен окупант, який знущається з українців, який катує і вбиває, повинен знати, що відплата за це буде. Навіть якщо хтось із російських убивць сподівається, що їх не притягнуть до відповідальності, що вони десь сховаються, хай знають: вони відповідатимуть у будь-якому разі. Географія, час, кордони й стіни не зупинять справедливої відплати, — наголосив президент.

І зазначив, що має бути чітке юридичне визнання Росії державою-терористом.

“Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму в сьогоднішньому світі. Це — факт. Вічна слава всім, хто знищує окупантів!” — сказав Зеленський.

Залужний про злочин росіян в Оленівці

– Росія — держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють. Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.

На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права. Водночас зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян.

Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі, — заявив Головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужний

Що каже розвідка про обстріл Оленівки

За інформацією Головного управління розвідки, вибухи в колонії, здійснені руками найманців зі складу ПВК Вагнер за особистою командою номінального власника вказаного ПВК – російського олігарха Євгена Пригожина.

Повідомляється, що організація та здійснення цього теракту не були узгоджені з керівництвом міноборони РФ.

Головна мета теракту – приховування фактів розкрадання коштів, виділених на утримання військовополонених, адже 1 серпня на “об’єкт” мала прибути комісія з Москви.

Оскільки реальний стан будівлі та умови утримання в ній полонених не відповідали вимогам, “проблему” вирішили шляхом знищення приміщення. Разом з українцями, які перебували в ньому.

Ще одна мета провокації – збільшення соціальної напруги в Україні.

Заява СБУ у зв’язку з російським обстрілом Оленівки

Служба Безпеки України опублікувала спільну заяву та наступні вимоги:

Від Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста, які виступали гарантами життя та здоров’я українських військовополонених, негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений Російською Федерацією.

Негайно направити представників Організації Об’єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та представників Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених на територію колонії в смт. Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області з метою інспекційної місії.

Висновки Інституту вивчення війни

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) дослідили відео з в’язниці в Оленівці, яке було опубліковане російським пропагандистським інформаційним агентством “РІА Новини”. І дійшли висновку, що показані там ушкодження не могли бути спричинені ударом реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Крім того, російське ЗМІ показало фрагменти ракети від даної системи, втім не надало жодних доказів того, що їх ці уламки знайшли саме в Оленівці.

Заява Міжнародногого комітету Червоного Хреста

Міжнародний комітет Червоного Хреста запропонував свою підтримку в евакуації поранених, а також безкоштовну передачу медикаментів та необхідних матеріалів для судово-медичної експертизи в Оленівці. Про це йдеться на офіційному сайті.

“Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоб поранені отримували життєво необхідне лікування та щоб із тілами загиблих поводилися гідно. Ми запросили доступ для визначення стану здоров’я та стану всіх людей, які перебували на місці під час нападу. Усі військовополонені, де б вони не утримувалися, перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права”, — йдеться у заяві організації.

Раніше ми розповідали, як харків’яни засинають у випалених ракетами оселях.

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