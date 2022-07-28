Засинають у випалених ракетами оселях. Реалії життя харків’ян жахають

Уже сотні мешканців Харкова живуть у зруйнованих обстрілами оселях. З діркою у стелі, з навислими бетонними перекриттями над головою, без води, світла, газу.

— Можливо, квіти у парку це дуже гарно, але мені здається, це не головне зараз. Потрібно допомогти людям, які живуть у таких умовах, як ми, — розповідає мешканка Харкова Тамара Арбакова

Хтось виїздив і повернувся. Хтось – навіть не полишав житла.

Олександр — мешканець Північної Салтівки — досі живе у зруйнованій російською ракетою оселі. Восени, коли надворі стане холодніше, йому доведеться ходити по хатах знайомих. Та чоловік налаштований оптимістично. За фахом він будівельник.

Я зможу відновити це все за півтора місяця самотужки. Тільки гроші потрібні, – визнає харків’янин.

Заявку на отримання житла подав, але вже два місяці чекає на відповідь.

Історії Олександра з Північної Салтівки й Тамари з мікрорайону Східний – у сюжеті наших харківських кореспондентів.

У ніч на 27 липня на Херсонщині було неспокійно, в мережі ширилися чутки про руйнування стратегічного Антонівського мосту. Раніше ми розповідали про Антонівський міст у Херсоні та що саме там відбулось.

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