Україна

Засинають у випалених ракетами оселях. Реалії життя харків’ян жахають

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 28 Липня 2022, 11:00

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