Засыпают в выжженных ракетами квартирах. Реалии жизни харьковчан шокируют

Уже сотни жителей Харькова живут в разрушенных обстрелами домах. С дыркой в ​​потолке, с нависшими бетонными перекрытиями над головой, без воды, света и газа.

— Возможно, цветы в парке это очень хорошо, но мне кажется, это не главное сейчас. Нужно помочь людям, которые живут в таких условиях, как мы, — рассказывает жительница Харькова Тамара Арбакова.

Кто-то выезжал и вернулся, а кто-то даже не покидал жилье.

Александр — житель Северной Салтовки — до сих пор живет в разрушенном российской ракетой доме. Осенью, когда похолодает, ему придется ходить по домам знакомых. Но мужчина настроен оптимистично. По специальности он строитель.

Я смогу восстановить это все за полтора месяца в одни руки. Только деньги нужны, – признает харьковчанин.

Заявку на получение жилья подал, но уже два месяца ждет ответа.

История Александра из Северной Салтовки и Тамары из микрорайона Восточный – далее в сюжете наших харьковских корреспондентов.

В ночь на 27 июля в Херсонской области было неспокойно, в сети ходили слухи о разрушении Антоновского моста. Ранее мы рассказывали об Антоновском мосту в Херсоне и что на самом деле там произошло.

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