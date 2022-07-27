Антоновский мост: что известно о ситуации в Херсонской области и были ли удары ВСУ

Все долго думали: правда или нет? Действительно ли ВСУ ударили по Антоновскому мосту этой ночью и какие масштабы повреждений? Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины Юг Наталья Гуменюк рассказала все подробности по Антоновскому мосту.

Гуменюк отметила, что наши Вооруженные силы держат под огневым контролем все стратегические объекты и транспортные пути, имеющие для врага критическое значение.

Мы ценим то, что есть, даже если сейчас территория под оккупацией. Так что мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага.

Напомним, что Антоновский мост соединяет материковую Украину с временно оккупированным Крымом. Если мост уничтожить или сделать невозможным передвижение российских войск из Крыма, то оккупанты окажутся в ловушке ВСУ.

— Работа нашей артиллерии насколько деликатна и “ювелирна”, что больше направлена на деморализацию российского войска.

Удары были, но они были филигранны.

Позже Глава Постоянной Делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев написал в своем Facebook: “Антоновский мост — все”.

Орки пишут, что пробито полотно и опорная система, восстановление возможно только специалистами и после войны. Что ж, добро пожаловать кафиров в первый серьезный котел.

По его словам, потеря Херсона станет для Путина огромным военным, политическим и моральным поражением.

Она непременно усугубит раскол кремлевских элит, поиск виновных и может привести к кризису внутри правящей верхушки. Наша победа приближается, — отметил политик.

Больше информации ожидаем получить в течение дня, отметила Наталья Гуменюк. А пока нам стало известно об освобождении еще одного поселка в Херсонской области — Андреевки.

Об успехах ВСУ и освобожденных территориях Херсона читай в материале.

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