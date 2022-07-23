Украина

Важно сохранять тишину, чтобы услышать планы врага — Наталья Гуменюк о контрнаступлении ВСУ на юге

Елена Яковлева, редактор сайта 23 июля 2022, 12:02
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині - ситуація на фронті 23.07.2022

Больше видео
0:02:40
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Утренний обстрел вблизи Кропивницкого: попали в аэродром и объект железной дороги, есть погибшие
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июля
Маріуполь
Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков
0:03:09
Гранатомети
Уроки по “поджарке” врагов западным оружием — на что способны гранатометы СПГ-9 и наши воины?
Смотреть больше

Последние видео
0:10:09
Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна

Очень плохое соглашение: Олег Жданов о минусах договора об экспорте зерна
Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині - ситуація на фронті 23.07.2022
Важно сохранять тишину, чтобы услышать планы врага — Наталья Гуменюк о контрнаступлении ВСУ на юге
0:02:40
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Утренний обстрел вблизи Кропивницкого: попали в аэродром и объект железной дороги, есть погибшие
0:06:27
Безпечне навчання
Укрытие на каждом этаже: как в Израиле организовано безопасное обучение и реально ли это в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июля
Маріуполь
Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков
0:03:11
Прихисток для тварин
Потеряли хозяев из-за войны: как на ВДНХ создали приют для животных
0:05:35
Псевдоволонтер
Враг может иметь разные лица! Как распознать фейковых волонтеров
0:03:09
Історія жінки з Гуляйполя, що втратила ногу, але не силу духу
Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни
0:03:09
Гранатомети
Уроки по “поджарке” врагов западным оружием — на что способны гранатометы СПГ-9 и наши воины?
Больше видео
Олег Жданов про мінуси договору про експорт зерна
Читать дальше
Очень плохое соглашение: Олег Жданов о минусах договора об экспорте зерна
Обстріл Кіровоградської області 23.07.2022 - що відомо про атаку росіян
Читать дальше
Утренний обстрел вблизи Кропивницкого: попали в аэродром и объект железной дороги, есть погибшие

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь