Важно сохранять тишину, чтобы услышать планы врага — Наталья Гуменюк о контрнаступлении ВСУ на юге

В последние дни в соцсетях активно обсуждают успехи ВСУ на южном направлении фронта.

Однако разглашение информации о действиях военных может повредить нашим защитникам. Ведь россияне внимательно следят за украинским медиапространством.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона о контрнаступательной операции украинских армейцев, необходимости соблюдения режима тишины и гибридности современной войны.

Я еще раз отмечаю, что информация, где находятся и что делают наши подразделения, вредит военной операции.

Если вы хотите сделать так, чтобы новости об освобождении Херсонской области были как можно скорее, то, пожалуйста, соблюдайте режим тишины и дождитесь наших новостей, — подчеркнула Гуменюк.

Это важно потому, что современная война мало чем похожа на баталии Второй мировой. В настоящее время борьба продолжается на информационном фронте.

Поэтому украинцам нужно научиться “держать ту тишину, которая необходима военным, чтобы услышать планы врага”.

Благодаря современному вооружению украинские военные сейчас поражают вражеские объекты на большом расстоянии. Поэтому россияне получают потери еще до того, как идут в наступление.

Важно не мешать нашим героям выполнять свою работу.

Подробности смотри в видео.

Мирному населению следует прислушиваться к военным, чтобы сохранить себе жизнь. Карта боевых действий в Украине подскажет, где могут идти ожесточенные бои.

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