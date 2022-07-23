Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июля

Когда-то даже ежедневная карта боевых действий превратится в приятный рассказ о том, как добро победило зло. И каждый ребенок сможет мирно спать в своей постели после хорошей сказки.

А пока ВСУ прокладывают этот путь в наше счастливое будущее, украинцам необходимо продолжать быть их опорой в тылу. Чтобы общими силами приближать день победы.

Также важно не забывать прислушаться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 23 июля 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 23 июля 2022 года

На Северском направлении враг обстрелял из ствольной артиллерии районы Каменской Слободы и Николаевки Черниговской области и Волфиного Сумской области.

На Харьковском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Харьков, Прудянка, Золочев, Дементиевка, Уды, Ивановка, Старый Салтов, Борщева.

Также под вражеским огнем оказались Русские Тишки, Питомник, Кутузовка, Чугуев, Петровка, Русская Лозовая, Слатино, Черкасские Тишки, Базалиевка, Дуванка, Мосьпаново, Лебяже, Перемога и Ртищевка. Авиаудары зафиксированы вблизи Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг обстреливал районы 18 населенных пунктов, в частности Долины, Дибровного, Богородичного и Норцовки. Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом возле Большой Камышевахи.

На Краматорском направлении противник применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Донецкое, Стародубовка, Закотное, Северск, Григоровка.

Кроме того, под вражеский огонь попали Краматорск, Звановка, Ивано-Дарьевка, Выемка и Спорное. Вблизи последнего оккупанты нанесли еще и авиаудар.

Все попытки врага продвинуться в направлениях Верхнекаменное и Ивано-Даревка наши воины свели на нет. Оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Берестово, Белогоровка, Раздолевка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк.

Нанес авиационные удары возле Берестового, Белогоровки, Покровского и Веселой Долины.

Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Покровского, после чего отошел. Совершил очередную неудачную попытку установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник нанес авиаудары возле Каменского и Червоного.

Штурм по направлениям сел Веселое и Водяное украинские воины успешно отбили и отогнали врага на ранее занятые позиции.

На Южнобужском направлении противник нанес авиационный удар неподалеку от Потемкиного.

Попробовал продвигаться по направлениям Андреевки и Белогоровки. Получил жесткий отпор и отошел.

А пока продолжается наша борьба, многие как украинские территории, так и других стран, остаются порабощенными. Россияне в большинстве своем не признают там своего присутствия, разграбливая остатки цивилизации.

Однако в борьбе с врагом, использующим свои слова-заменители, важно определять термины правильно. Так что читай, что такое аннексия и оккупация, а также какие территории незаконно контролирует РФ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!