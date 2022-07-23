Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июля

Даниэла Долотова, редактор сайта 23 июля 2022, 06:00
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня

Больше видео
Маріуполь
Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков
0:03:09
Гранатомети
Уроки по “поджарке” врагов западным оружием — на что способны гранатометы СПГ-9 и наши воины?
0:04:10
Україна, Туреччина та ООН підписали договір про експорт зерна: деталі угоди
Путь к украинскому зерну разблокирован! Украина, Турция и ООН заключили соглашение по экспорту сырья. Что известно
0:02:41
Нікополь
Никополь под огнем: как живет город, в котором сигналы тревоги звучат по десять часов
Смотреть больше

Последние видео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня

Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 23 июля
Маріуполь
Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков
0:03:11
Прихисток для тварин
Потеряли хозяев из-за войны: как на ВДНХ создали приют для животных
0:05:35
Псевдоволонтер
Враг может иметь разные лица! Как распознать фейковых волонтеров
0:03:09
Історія жінки з Гуляйполя, що втратила ногу, але не силу духу
Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни
0:03:09
Гранатомети
Уроки по “поджарке” врагов западным оружием — на что способны гранатометы СПГ-9 и наши воины?
0:04:10
Україна, Туреччина та ООН підписали договір про експорт зерна: деталі угоди
Путь к украинскому зерну разблокирован! Украина, Турция и ООН заключили соглашение по экспорту сырья. Что известно
0:06:57
Незаконна депортація українських дітей
Воруют будущее Украины: сколько украинских детей депортировали россияне и как их будут возвращать
Что такое аннексия
Оккупированы или аннексированы: какой термин следует употреблять в отношении территорий под контролем РФ
0:02:41
Нікополь
Никополь под огнем: как живет город, в котором сигналы тревоги звучат по десять часов
Больше видео
Маріуполь
Читать дальше
Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь