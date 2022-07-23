Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 23 липня

Колись навіть щоденна карта бойових дій перетвориться на гарну оповідку про те, як добро перемогло зло. І кожна дитина зможе мирно спати у своєму ліжку після доброї казки.

А поки ЗСУ торують цей шлях у наше щасливе майбутнє, українцям необхідно продовжувати бути їх опорою в тилу. Щоб спільними силами наблизити день перемоги.

Також важливо не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 23 липня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 23 липня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони Кам’янської Слободи та Миколаївки Чернігівської області та Волфиного на Сумщині.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова.

Також під ворожим вогнем опинились Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів, зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи.

На Краматорському напрямку противник застосував ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Закітне, Сіверськ, Григорівка.

Крім того, під ворожий вогонь потрапили Краматорськ, Званівка, Івано-Дар’ївка, Виїмка та Спірне. Поблизу останнього окупанти завдали ще й авіаудару.

Усі намагання ворога просунутися в напрямках Верхньокамʼянське та Івано-Дарʼївка наші воїни звели нанівець. Окупанти відійшли.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк.

Завдав авіаційних ударів біля Берестового, Білогорівки, Покровського і Веселої Долини.

Штурмовими діями ворог безуспішно намагався просунутись в напрямку Покровського, після чого відійшов. Здійснив чергову невдалу спробу встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав авіаударів біля Камʼянського та Червоного.

Штурм в напрямках сіл Веселе та Водяне українські воїни успішно відбили та відігнали ворога на раніше зайняті позиції.

На Південнобузькому напрямку противник завдав авіаційного удару неподалік Потьомкиного.

Спробував просуватися у напрямках Андріївки та Білогорівки. Отримав жорстку відсіч та відійшов.

А поки триває наша боротьба, чимало як українських територій, так і інших країн лишаються поневоленими. Росіяни здебільшого не визнають там своєї присутності, розграбовуючи залишки цивілізації.

Однак у боротьбі з ворогом, який використовує свої слово-замінники, важливо визначати терміни правильно. Тож читай, що таке анексія та окупація, а також які території незаконно контролює РФ.

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