Троє загиблих, окупанти вранці б’ють у людні місця: репортаж з обстріляного, але незламного Харкова

Російські військові продовжують тероризувати українців та знищувати міста на Сході Україні. Дедалі частіше окупанти б’ють по Харкову, щоб уразити якомога більше людей.

Нещодавні обстріли Харкова, 20 й 21 липня, були здійснені з реактивних систем залпового вогню та обидва — по зупинках громадського транспорту. Напередодні влучили у коло тролейбусів, розташоване на території одного з ринків.

Троє людей загинули, ще понад 20 отримали поранення. Серед постраждалих є одна дитина.

Уже кілька разів російські військові обстрілювали один з найбільших ринків України — Барабашово. Тут хотіли відновлювати роботу, адже зараз люди найбільше скуповують будматеріали, щоб полагодити свої домівки.

Проте ті, хто приїхав на ринок, не знають, як повертатися, адже транспорт після обстрілу не ходить. Один із тролейбусів не має жодного вцілілого вікна. Комунальники зараз оглядають його, щоб вирішити, чи зрушить він взагалі з місця.

Розповідають: водій висадив пасажирів і порожнім поїхав на зупинку, щоб посадити людей. Зараз водій тролейбуса у лікарні, його колеги фіксують наслідки — це вже не перша потрощена росіянами машина у депо.

Щонайменше три автівки поряд згоріли вщент. Ще кілька побиті уламками. На місці обстрілу працюють криміналісти: вимірюють уламки, вирви, а підприємці рахують збитки. Порахувати кількість потрощених магазинів складно.

Серед загиблих — один із підприємців. Російські касетні набої від Урагану вбили його просто на робочому місці.

Правоохоронці кажуть: окупанти випустили по ринку щонайменше три касетні ракети.

Били хаотично, але цілили, певен очільник поліції, у місце найбільшого скупчення людей.

Від терору росіян страждають і мешканці Запорізької області. Окупанти щодня б’ють по селах, зокрема забороненими фосфорними боєприпасами. Раніше ми розповідали, яка ситуація у Запорізькій області.

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