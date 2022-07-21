Черговий цинічний обстріл Харкова: постраждав один з найгустонаселеніших районів міста

Росіяни продовжують нищити Харків. Сьогодні вранці, 21 липня, ворог обстріляв один з найгустонаселеніших районів міста.

Про це повідомили голова Харківської ОДА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

Станом на зараз внаслідок обстрілу російськими Ураганами 21 людина постраждала, серед них одна дитина. Чотири людини перебувають у тяжкому стані, а двоє загинули.

Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торговельних павільйонах, житловій інфраструктурі.

— Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було, — написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Мер міста натомість повідомив, що окупанти влучили по одній з медустанов міста, а також по зупинці громадського транспорту. На місці в посиленому режимі працюють служби порятунку.

Учора приблизно в той самий час росіяни завдали удару поблизу зупинки громадського транспорту в Харкові. Унаслідок обстрілів з реактивних систем залпового вогню загинули троє людей, серед яких 13-річний хлопчик.

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