Україна

Черговий воєнний злочин росіян у центрі Краматорська: вирви у 8 м глибини, є загиблі та поранені

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 20 Липня 2022, 11:00

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