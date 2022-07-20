Черговий воєнний злочин росіян у центрі Краматорська: вирви у 8 м глибини, є загиблі та поранені

Росія знову здійснила теракт проти мирного населення, завдавши ракетного удару по центру Краматорська. Поцілили ракетою Р-37.

Від самого ранку російські військові запускали ракети: спочатку — по промисловій частині міста, а потім і по житлових кварталах.

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Під час удару на Краматорськ одна людина загинула, ще шестеро поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста.

Десятки людей, які під час удару перебували у квартирах, отримали легкі поранення — здебільшого у них порізи від розбитого скла.

Росіяни стирають міста Донеччини у порох, б’ють з усього можливого озброєння з землі та повітря. Речниця ОВА Тетяна Ігнатченко розповіла: вся Донеччина нині без газопостачання.

Постачання газу в області немає зовсім, а водопостачання наявне частково. Але росіяни саме в ці комунікації і б’ють.

Понад 75% жителів міста вже виїхали з Краматорська. Ті ж, хто залишається, вірять, що українські військові не дадуть росіянам просунутися вглиб, до міста.

Влада України та редакція Вікна-новини закликає мешканців небезпечних областей евакуйовуватися до інших регіонів України, адже життя є важливішим за всі матеріальні надбання.

Якщо ти перебуваєш на тимчасово окупованій території та хочеш виїхати, читай наш матеріал про шлях евакуації з окупованих міст.

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