Закриті аптеки та банка тушонки на тиждень. Як українці намагаються втекти від “руського міра”

Волонтери вирушають у “сіру” зону. У них спеціально обладнані машини швидких, у складі місії – кілька медиків.

На сьогодні отримали 1600 заявок від мешканців окупованих територій. До кордону люди дістаються самостійно – іноді по кілька діб.

Іноді росіяни не пускають нікого, а іноді по 2 тис. людей вивозимо. Ми не розуміємо, що у них в голові, – зізнається водій.

Люди, яким вдалося залишити небезпечну територію, кажуть: виїжджають, попри все, тому що хочуть жити в Україні, а не під окупацією. Та іноді в окупованих регіонах навіть російських військових відшукати складно, самі буряти та кадирівці.

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Тож як українці виїжджають з під окупації та наскільки це безпечно — дивіться у сюжеті.

Також радимо подивитися, як проходить евакуація українців з гарячих точок бойових дій.

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