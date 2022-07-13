Закриті аптеки та банка тушонки на тиждень. Як українці намагаються втекти від “руського міра”

Волонтери вирушають у “сіру” зону. У них спеціально обладнані машини швидких, у складі місії – кілька медиків.
На сьогодні отримали 1600 заявок від мешканців окупованих територій. До кордону люди дістаються самостійно – іноді по кілька діб.
Іноді росіяни не пускають нікого, а іноді по 2 тис. людей вивозимо. Ми не розуміємо, що у них в голові, – зізнається водій.
Іноді росіяни не пускають нікого, а іноді по 2 тис. людей вивозимо. Ми не розуміємо, що у них в голові, – зізнається водій.
Люди, яким вдалося залишити небезпечну територію, кажуть: виїжджають, попри все, тому що хочуть жити в Україні, а не під окупацією. Та іноді в окупованих регіонах навіть російських військових відшукати складно, самі буряти та кадирівці.
Тож як українці виїжджають з під окупації та наскільки це безпечно — дивіться у сюжеті.
Також радимо подивитися, як проходить евакуація українців з гарячих точок бойових дій.
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