Закрытые аптеки и банка тушенки на неделю. Как украинцы пытаются сбежать от “русского мира”

Волонтеры отправляются в “серую” зону. У них специально оборудованные быстрые машины, в составе миссии – несколько медиков.

На сегодняшний день получили 1600 заявок от жителей оккупированных территорий. До границы люди добираются самостоятельно – иногда по несколько суток.

Иногда россияне не пускают никого, а иногда по 2 тыс. человек вывозим. Мы не понимаем, что у них в голове, – признается водитель.

Люди, которым удалось покинуть опасную территорию, говорят: выезжают несмотря ни на что, потому что хотят жить в Украине, а не под оккупацией. Но иногда в оккупированных регионах даже российских военных встретить сложно, одни буряты и кадыровцы.

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