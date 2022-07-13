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Закрытые аптеки и банка тушенки на неделю. Как украинцы пытаются сбежать от “русского мира”

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 13 июля 2022, 23:30

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Показать Европе лицо “русского мира”. Фотовыставка в Нидерландах, посвященная войне в Украине
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