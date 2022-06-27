Мира хотим! Как проходит эвакуация украинцев с горячих точек боевых действий

Сотни людей бегут к западу от интенсивных боев в Луганской и Донецкой областях.

По словам представителей местных властей, многих приходится уговаривать уезжать. Эвакуация происходит каждый день, несмотря на сверхсложные условия. В десятках городов нет ни электричества, ни газа, ни водоснабжения.

В последние дни из “горячих точек” области удалось вывезти 3.5 сотни жителей, преимущественно женщин, детей и пожилых людей.

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С начала российского вторжения количество эвакуированных из Донецкой и Луганской областей сотрудниками подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям приближается к десяти тысячам. Восстановить там электричество, газ и водоснабжение, по словам представителей местных властей, удастся только после прекращения интенсивных обстрелов.

Мира хотим, какие надежды? Домой хотим, – рассказывает жительница города Часов Яр.

Больше расскажет Александр Мужичук.