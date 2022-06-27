Миру хочемо! Як проходить евакуація українців з гарячих точок бойових дій

Сотні людей тікають на захід від інтенсивних боїв у Луганській та Донецькій областях.

За словами представників місцевої влади, багатьох доводиться вмовляти виїжджати. Евакуація відбувається щодня, попри надскладні умови. У десятках міст немає ані електрики, ані газу, ані водопостачання.

Протягом останніх днів з “гарячих точок” області вдалося вивезти 3.5 сотні мешканців, переважно жінок, дітей та літніх людей.

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Від початку російського вторгнення кількість евакуйованих з Донецької та Луганської областей співробітниками підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій наближається до десяти тисяч. Відновити там електрику, газ та водопостачання, за словами представників місцевої влади, вдасться лише після припинення інтенсивних обстрілів.

Миру хочемо, які сподівання? Додому хочемо, — розповідає жителька міста Часів Яр.

Більше розкаже Олександр Мужичук.