Евакуація, списання пенсій та виплат, призов до армії: спростувуємо фейки про Маріуполь

Маріуполь — місто-герой, яке нині майже знищене. Наразі місто перебуває в тимчасовій окупації, й російські військові розповсюджують фейки стосовно Маріуполя.
Радник міського голови Петро Андрющенко розповів про фейки, які розповсюджує Росія, та яка насправді ситуація в Маріуполі.
В мережі з’явилася інформація про евакуацію з Маріуполя в Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста. Окупанти пропонують послуги власних перевізників за гроші, що нібито долучатимуться до колони. При цьому посилаються на Telegram-канал Петра Андрющенка.
— Ця інформація є свідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство, — повідомив Андрющенко.
За його словами, жодної евакуації з Маріуполя наразі не планується.
Також радник міського голови розповів про основні фейки, які поширює російська влада, а також, яка ситуація насправді
Фейк: всі пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банківських картках маріупольців, будуть спрямовані на користь ЗСУ, якщо їх терміново не зняти з рахунка.
Правда: всі гроші на банківських рахунках українських громадян зберігаються і не перераховуються нікуди без їхньої особистої згоди. Право власності українців є безумовним і захищеним державою.
Фейк: всі, хто залишається в місті, є злочинцями й підлягають арешту при перетині блокпоста в Україні.
Правда: люди, що опинились на тимчасово окупованої території, є громадянами України, їх не переслідують за законом та не арештовуватимуть.
Фейк: всіх чоловіків одразу мобілізують в українську армію при перетині блокпоста в Україні.
Правда: ніхто навіть не вручає повістки. Ба більше, навіть за бажанням на сьогодні не беруть в ЗСУ людей з Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.
Петро Андрющенко закликав розповідати про це друзям та рідним, щоб вони знали правду.
Петро Андрющенко закликав розповідати про це друзям та рідним, щоб вони знали правду.
В ефірі телемарафону Петро Андрющенко також повідомив, що в Маріуполі можливий спалах епідемії холери. Тому окупанти хочуть закрити місто на карантин.
— Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти туди внаслідок епідемії. Слово “холера” звучить всередині міста, всередині окупаційної влади і їх кураторів, — пояснив Андрющенко.
В місті немає води, щоб отримати питну воду, треба записатися в чергу.
В місті немає води, щоб отримати питну воду, треба записатися в чергу.
— Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода, в кращому випадку, раз на два дні, — розповідає Андрющенко.
Це не перші фейки російської влади. Раніше російська ракета влучила в Дарницький вагоноремонтний завод. Росія повідомила, що там була бронетехніка, проте в Укрзалізниці спростували цей фейк.