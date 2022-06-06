Евакуація, списання пенсій та виплат, призов до армії: спростувуємо фейки про Маріуполь

Маріуполь — місто-герой, яке нині майже знищене. Наразі місто перебуває в тимчасовій окупації, й російські військові розповсюджують фейки стосовно Маріуполя.

Радник міського голови Петро Андрющенко розповів про фейки, які розповсюджує Росія, та яка насправді ситуація в Маріуполі.

В мережі з’явилася інформація про евакуацію з Маріуполя в Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста. Окупанти пропонують послуги власних перевізників за гроші, що нібито долучатимуться до колони. При цьому посилаються на Telegram-канал Петра Андрющенка.

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— Ця інформація є свідомим обманом, спрямованим на отримання грошей за перевезення з окупованих територій без надання послуги. Фактично це шахрайство, — повідомив Андрющенко.

За його словами, жодної евакуації з Маріуполя наразі не планується.

Основні російські фейки стосовно Маріуполя

Також радник міського голови розповів про основні фейки, які поширює російська влада, а також, яка ситуація насправді

Фейк: всі пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банківських картках маріупольців, будуть спрямовані на користь ЗСУ, якщо їх терміново не зняти з рахунка.

Правда: всі гроші на банківських рахунках українських громадян зберігаються і не перераховуються нікуди без їхньої особистої згоди. Право власності українців є безумовним і захищеним державою.

Фейк: всі, хто залишається в місті, є злочинцями й підлягають арешту при перетині блокпоста в Україні.

Правда: люди, що опинились на тимчасово окупованої території, є громадянами України, їх не переслідують за законом та не арештовуватимуть.

Фейк: всіх чоловіків одразу мобілізують в українську армію при перетині блокпоста в Україні.

Правда: ніхто навіть не вручає повістки. Ба більше, навіть за бажанням на сьогодні не беруть в ЗСУ людей з Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.

Петро Андрющенко закликав розповідати про це друзям та рідним, щоб вони знали правду.

Епідемія холери в Маріуполі

В ефірі телемарафону Петро Андрющенко також повідомив, що в Маріуполі можливий спалах епідемії холери. Тому окупанти хочуть закрити місто на карантин.

— Ми спостерігаємо, як місто зачиняється. Крім того, почала надходити інформація, що російська сторона у Ростові-на-Дону підготувала вже окремі інфекційні відділення, де вони готуються приймати власних військових, які можуть потрапляти туди внаслідок епідемії. Слово “холера” звучить всередині міста, всередині окупаційної влади і їх кураторів, — пояснив Андрющенко.

В місті немає води, щоб отримати питну воду, треба записатися в чергу.

— Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода, в кращому випадку, раз на два дні, — розповідає Андрющенко.

Це не перші фейки російської влади. Раніше російська ракета влучила в Дарницький вагоноремонтний завод. Росія повідомила, що там була бронетехніка, проте в Укрзалізниці спростували цей фейк.