Наочно спростували російський фейк! Наслідки ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві

Сьогодні, 5 червня, столицю сколихнули потужні вибухи. Росія влучила ракетами по Дарницькому вагоноремонтному заводу.

Російське Міноборони заявило, що вони знищили на території заводу танк Т-72, а також — бронетехніку, яка надійшла зі Східноєвропейських країн. Це виявилося черговим фейком, адже на заводі немає жодної військової техніки.

Нині на території заводу гори бетону, під ногами купи скла, а ввечері знову приїхали рятувальники, бо виникла невелика пожежа. Хоча вранці працівники ДСНС змогли загасити вогонь й витратили на це понад чотири години.

Зараз також дивляться

Спершу в Укрзалізниці не хотіли коментувати цей удар, але, коли почули російський фейк, вирішили спростувати його наочно. Запросили українських й міжнародних журналістів, щоб про злочини російських військових знав увесь світ.

Завод нині зупинений, адже три цехи — розбиті, немає води та світла.

На цьому заводі ремонтують й зерновози, на яких зокрема відправляють продукцію на експорт. Тож загарбники свідомо підривають економіку нашої держави та намагаються нашкодити іміджу України у світі.

Окупанти вчинили воєнний злочин — вдарили по мирному населенню, адже завод розміщується у густонаселеному районі столиці.

Поранений працівник Укрзалізниці вже вдома, йому наклали шви та виписали з лікарні.

Якби атака на завод трапилася в робочий день, то могло б бути багато жертв, адже тут працює 700 осіб. В Укрзалізниці обіцяють якнайшвидше відновити всі потужності.

Попри російські ракетні обстріли та нові погрози, українські військові йдуть у контрнаступ. Раніше Олексій Резніков розповів, коли та як закінчиться війна.