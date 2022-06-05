Україна

Наочно спростували російський фейк! Наслідки ракетного удару по Дарницькому вагоноремонтному заводу в Києві

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 05 Червня 2022, 22:00

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