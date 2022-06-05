Оптимістичні прогнози: Резніков про те, коли закінчиться війна в Україні

Українців уже четвертий місяць поспіль найбільше турбує одне питання: коли закінчиться війна. Але точної відповіді на це питання досі немає жоден політик у світі.

Натомість військові експерти та високопосадовці діляться прогнозами, коли, на їхню думку, це може стати реальним. Висловився з цього приводу і міністр оборони України Олексій Резніков.

Наразі неможливо передбачити, коли закінчиться війна, але мої оптимістичні прогнози, що це реально зробити ще цього року.

Про це Резніков заявив на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC-2022.

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Він наголосив, що Росія продовжує докладати зусиль з окупації всієї території України. А метою Кремля є забрати всі території, які Росія хибно вважає “своїми”.

При цьому, міністр оборони зауважив, що зараз під загрозою і деякі країни Європи.

– Наступними будуть Польща, країни Балтії, Словаччина та інші. Тому ми мусимо зупинити Росію та стримувати у майбутньому, – застеріг Резніков.

А ще він нагадав, що російські військові – це не регулярна цивілізована армія, а вбивці, мародери та ґвалтівники.

Це не друга армія у світі. Ми називаємо їх “орки”, – пояснив Резніков колегам на безпековому форумі.

А якщо ти трохи втомився (-лась) від прогнозів щодо завершення війни, дивись щемливе відео із передової, яке мотивує та надає сил. Український захисник під обстрілами пояснює, за що воює та чому не боїться ворога.